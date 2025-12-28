Celulares con descuentos de más del 40%: cómo funciona el Plan Canje de Mercado Libre y qué modelos convienen

Renovar el celular en Argentina suele ser una decisión postergada por el costo que implican los equipos nuevos, especialmente en los segmentos de gama media y alta. En ese escenario, las alternativas que permiten reducir el precio final ganan protagonismo entre los usuarios que buscan actualizar su dispositivo sin hacer un desembolso completo de una sola vez.

Qué es el Plan Canje de celulares de Mercado Libre

El Plan Canje de Mercado Libre permite entregar un celular usado y recibir a cambio un crédito de hasta $700.000 en Mercado Pago, que se utiliza para abaratar la compra de un equipo nuevo dentro de la plataforma.

El programa funciona de forma 100% digital, con envío gratuito del dispositivo usado a través de Andreani y alcance en todo el país, excepto en Tierra del Fuego. El monto final depende del modelo entregado y del estado real del equipo tras la revisión técnica.

Cómo se aplica el descuento en la compra del celular nuevo

El beneficio del Plan Canje no se descuenta en el momento de pagar el celular nuevo. El proceso funciona de la siguiente manera:

Se compra el equipo nuevo al precio publicado

El celular usado se envía para revisión

El monto aprobado se acredita luego en Mercado Pago

Ese saldo se puede usar para pagar consumos, transferir o realizar nuevas compras

En algunos casos, la combinación de descuentos comerciales + Plan Canje permite obtener rebajas superiores al 40% sobre el valor original.

Paso a paso para acceder al Plan Canje

El proceso está integrado dentro de Mercado Libre y se completa en pocos pasos:

Elegir un celular nuevo que tenga el distintivo “Plan Canje”

Completar la cotización online del equipo usado

Comprar el celular nuevo por los medios habituales

Preparar el dispositivo usado y enviarlo gratis por Andreani

Esperar la revisión técnica y la acreditación del dinero

La cotización inicial es estimativa y puede ajustarse si el estado real del celular no coincide con lo declarado.

Qué se evalúa en el celular usado

Durante la revisión técnica se verifican aspectos clave del dispositivo:

Que el celular encienda correctamente

Estado de la pantalla y respuesta táctil

y respuesta táctil Funcionamiento de botones, cámara y conectividad

Ausencia de bloqueos, cuentas activas o reportes

IMEI válido, sin denuncias ni bloqueos

Si hay diferencias con lo declarado, se presenta una nueva oferta, que el usuario puede aceptar o rechazar.

Modelos destacados con descuentos y Plan Canje

Entre las publicaciones adheridas al programa se destacan celulares con rebajas significativas:

iPhone 13 (128 GB)

Precio de lista: $2.399.999

Precio con descuento: $1.499.999

Rebaja cercana al 37%

Con Plan Canje, el valor puede bajar hasta $799.999

TCL 501 (64 GB)

Precio de lista: $159.999

Precio con descuento: $129.999

Rebaja del 18%

Con Plan Canje, puede bajar hasta $79.999

Motorola Moto E15 (64 GB)

Precio de lista: $199.999

Precio con descuento: $119.119

Rebaja del 40%

Compatible con Plan Canje

ZTE Blade A55 (128 GB)

Precio de lista: $230.999

Precio con descuento: $129.999

Rebaja del 43%

Uno de los mayores recortes porcentuales

Samsung Galaxy A06 (128 GB)

Precio de lista: $329.999

Precio con descuento: $199.999

Rebaja del 39%

Compatible con beneficios adicionales según el vendedor

Requisitos legales y condiciones a tener en cuenta

El Plan Canje exige cumplir con condiciones estrictas:

El celular no puede ser robado ni denunciado

El IMEI debe estar habilitado

El equipo debe enviarse dentro de los plazos establecidos

Si se devuelve el celular nuevo, se anula la bonificación

El programa está disponible en todo el país, con excepción de Tierra del Fuego, por limitaciones normativas y logísticas.