ANSES en julio 2026: quiénes cobran primero y cuánto aumenta la AUH este mes

ANSES en julio 2026 arranca con un dato clave para millones de familias: el calendario de pagos comienza el 8 de julio y la AUH llega con aumento. La suba no es un bono extra, sino la actualización mensual por movilidad que impacta en asignaciones, jubilaciones y pensiones.

El organismo previsional confirmó que en julio las prestaciones tendrán un incremento del 2,15%, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. En paralelo, el cronograma se ordena por terminación de DNI, por lo que no todos cobran el mismo día aunque pertenezcan al mismo beneficio.

ANSES en julio 2026: quiénes cobran primero

Los primeros pagos fuertes del mes se activan el miércoles 8 de julio. Ese día empiezan a cobrar tres grupos: titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 0 y 1, jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 0, y titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0.

El detalle no es menor porque el jueves 9 de julio es feriado nacional. Por eso, en varias prestaciones el calendario salta al viernes 10 y luego continúa desde el lunes 13. Para evitar confusiones, la fecha debe mirarse siempre según la terminación del documento del titular que cobra.

Grupo Quiénes cobran primero Primera fecha Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1 8 de julio Jubilados y pensionados con haber mínimo DNI terminado en 0 8 de julio AUH y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 0 8 de julio Asignaciones Familiares de PNC Todas las terminaciones Desde el 8 de julio

Cuánto aumenta la AUH en julio 2026

La Asignación Universal por Hijo aumenta un 2,15% en julio y pasa a tener un valor general de $148.049 por hijo. Como ocurre habitualmente, ANSES paga en forma mensual el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, que se cobra luego con la presentación de la Libreta AUH.

Con esa modalidad, el pago mensual directo queda en $118.439,20 por hijo, mientras que la retención mensual es de $29.609,80. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto general asciende a $482.062.

La actualización fue oficializada por ANSES y respaldada por la Resolución 187/2026 publicada en el Boletín Oficial, que estableció el incremento de los montos y rangos de ingresos de las asignaciones familiares para el período julio 2026.

Prestación Monto general julio 2026 Pago mensual habitual AUH por hijo $148.049 $118.439,20 Retención AUH $29.609,80 Se cobra con Libreta AUH AUH por hijo con discapacidad $482.062 $385.649,60 Asignación Familiar por Hijo, primer rango $74.033 Según ingresos del grupo familiar

Calendario AUH julio 2026 por terminación de DNI

El pago de la AUH de julio se acredita de manera escalonada. El cronograma empieza el 8 de julio y se extiende hasta el 22 de julio, siempre según el último número del DNI del titular.

Terminación de DNI Fecha de cobro AUH 0 Miércoles 8 de julio 1 Viernes 10 de julio 2 Lunes 13 de julio 3 Martes 14 de julio 4 Miércoles 15 de julio 5 Jueves 16 de julio 6 Viernes 17 de julio 7 Lunes 20 de julio 8 Martes 21 de julio 9 Miércoles 22 de julio

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en julio

Además de la AUH, muchas familias reciben la Prestación Alimentar, conocida todavía como Tarjeta Alimentar. Ese refuerzo no se calcula con la movilidad mensual de ANSES, pero se acredita en la misma cuenta y fecha de cobro cuando la persona cumple los requisitos.

Los valores vigentes fueron fijados por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 161/2026: $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para familias con dos hijos y $149.425 para familias con tres o más hijos.

Cómo consultar si el pago está cargado

La manera más segura de revisar la liquidación es ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se puede consultar la fecha, el lugar de cobro y los conceptos cargados en la sección de asignaciones.

También conviene tener presente que la movilidad de julio surge del esquema mensual establecido por el Decreto 274/24, que toma como referencia la variación del IPC de dos meses atrás. Por eso, el aumento de este mes modifica el valor base de la AUH, pero no elimina la retención del 20% ni reemplaza otros complementos.