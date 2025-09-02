Vuelven las heladas y el frío polar a la Provincia de Buenos Aires ¿Cuándo?

A partir del miércoles 3 de septiembre de 2025, el interior de la provincia de Buenos Aires se prepara para enfrentar una nueva ola de frío polar que traerá temperaturas bajo cero y heladas intensas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un sistema de aire frío ingresará al centro del país, con el interior bonaerense como una de las zonas más afectadas. Este fenómeno, que se extenderá al menos hasta el viernes, llega tras un comienzo de semana marcado por lluvias y tormentas, y promete impactar tanto en la vida diaria como en el sector agropecuario.

El frío polar golpeará el interior bonaerense

El SMN y especialistas como el ingeniero Ignacio Cristina anticipan un descenso abrupto de las temperaturas en el interior de la provincia, con mínimas que podrían caer hasta -3°C o menos en localidades como Tandil, Olavarría, Azul y Sierra de la Ventana. Las heladas serán más severas en áreas rurales y serranas, donde el cielo despejado y la baja humedad favorecerán la formación de escarcha durante las madrugadas.

Tandil y Sierra de la Ventana : Mínimas de -2°C a -4°C el miércoles y jueves, con sensación térmica aún más baja por vientos del sudoeste.

: Mínimas de -2°C a -4°C el miércoles y jueves, con sensación térmica aún más baja por vientos del sudoeste. Olavarría y Azul : Temperaturas entre -1°C y -3°C, con heladas moderadas a fuertes que podrían afectar cultivos frutihortícolas.

: Temperaturas entre -1°C y -3°C, con heladas moderadas a fuertes que podrían afectar cultivos frutihortícolas. Zonas del conurbano rural: Aunque menos intensas, las heladas llegarán a áreas cercanas al AMBA, con mínimas cercanas a 0°C.

El SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para el interior de Buenos Aires, advirtiendo sobre riesgos para la salud y la producción agrícola. En julio, temperaturas similares en la región dejaron registros históricos, como -7,4°C en El Palomar, y los pronósticos sugieren que esta semana podría ser igual de gélida en el interior.

Impacto en el agro y la vida cotidiana

El frío bajo cero representa un desafío para los productores del interior bonaerense, donde cultivos como el trigo, la cebada y las hortalizas son vulnerables a las heladas tardías. En septiembre de años anteriores, se reportaron hasta 18 heladas agrometeorológicas en la región, causando pérdidas significativas. Además, el hielo en rutas como la RN 3 y la RN 226 aumenta el peligro para los conductores, especialmente en horarios nocturnos y matutinos.

En las ciudades, el frío impactará a grupos vulnerables, como niños y ancianos, y a quienes no cuentan con refugio adecuado. La sensación térmica podría descender hasta -6°C en algunas zonas debido a los vientos polares.

Cómo prepararte para las heladas

Para enfrentar esta ola de frío en el interior de la Provincia de Buenos Aires, seguí estas recomendaciones prácticas:

Abrigate bien : Usá varias capas de ropa, priorizando gorros, bufandas y guantes para protegerte del viento helado.

: Usá varias capas de ropa, priorizando gorros, bufandas y guantes para protegerte del viento helado. Cuidá tu hogar : Revisá estufas y calefactores para evitar riesgos de intoxicación por monóxido de carbono. Ventilá los ambientes al menos 10 minutos al día.

: Revisá estufas y calefactores para evitar riesgos de intoxicación por monóxido de carbono. Ventilá los ambientes al menos 10 minutos al día. Conducí con precaución : Verificá el estado de las rutas y usá neumáticos adecuados en caminos con hielo.

: Verificá el estado de las rutas y usá neumáticos adecuados en caminos con hielo. Atención a los más vulnerables: Asegurate de que chicos, mayores y personas en situación de calle tengan abrigo y resguardo.

El pronóstico indica que el frío más intenso se concentrará entre el miércoles y el jueves, con un leve alivio hacia el viernes, cuando las mínimas podrían superar los 2°C. Sin embargo, las heladas matutinas persistirán en el interior bonaerense. Mantenete al tanto de las actualizaciones del SMN para planificar tu semana.