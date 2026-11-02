Vuelve "la noche de las heladerías": más de 500 locales ofrecerán 2x1

Llega la décima edición de La Noche de las Heladerías, una jornada pensada para que los consumidores aprovechen la promoción del 2×1 y prueben variedades exclusivas.

Fecha y horario oficial: cuándo se realiza el 2×1 en heladerías

La esperada cita gastronómica se desarrollará el miércoles 18 de noviembre de 2026.

El beneficio comercial estará vigente a partir de las 19:00 horas y hasta el horario de cierre de cada comercio adherido.

Durante esa franja horaria, los clientes podrán comprar dos cuartos de kilo de helado artesanal al precio de uno.

Locales participantes: más de 500 establecimientos adheridos

La propuesta organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) reunirá a más de 500 heladerías en toda la Argentina.

Para acceder a la promoción es importante tener en cuenta que el beneficio aplica únicamente en los comercios formalmente adheridos.

El mapa de locales se podrá consultar previamente a través de los canales digitales oficiales de AFADHYA.

Maní Split: el nuevo sabor estrella creado para la edición 2026

En el marco de la celebración de los diez años del evento, los maestros heladeros lanzarán una especialidad exclusiva.

Se trata del sabor Maní Split, creado bajo la consigna “El sabor de lo nuestro”.

Esta variedad combina una base de crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, trozos de chocolate y un toque de cristales de sal.

Semana del Auténtico Helado Artesanal: del 16 al 22 de noviembre

La jornada del 18 de noviembre se integrará a una agenda festiva más amplia que durará siete días.

La Semana del Auténtico Helado Artesanal se llevará a cabo entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre.

Durante toda esa semana se promocionará la materia prima nacional y el trabajo artesanal en las vitrinas de todo el país.