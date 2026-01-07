¿Vuelve el PreViaje en 2026? Todo sobre el nuevo plan del gobierno y las alternativas para este verano

Si entraste a buscar novedades sobre el PreViaje 2026 esperando el clásico reintegro del 50% en tu tarjeta, la respuesta corta es: el sistema cambió.

En este enero de 2026, el panorama turístico nacional se ha transformado. El programa de reintegros que popularizó el turismo post-pandemia ya no está vigente a nivel nacional en su formato original. En su lugar, el Gobierno y el Banco Nación han lanzado el Plan Viajá+, una herramienta que cambia la lógica del subsidio directo por la financiación a largo plazo y descuentos inmediatos.

A continuación, te explicamos en detalle qué opciones tenés hoy para abaratar tus vacaciones, cómo funciona el nuevo sistema y qué provincias están lanzando sus propias versiones.

Del reintegro a la financiación: Así funciona el “Plan Viajá+”

Mientras que el antiguo PreViaje devolvía dinero después de viajar, el nuevo Plan Viajá+ busca facilitar el acceso antes de salir, atacando el problema de los precios altos mediante cuotas sin interés y préstamos accesibles. Esta es la apuesta fuerte para la temporada de verano 2026.

El programa se articula principalmente a través del Banco Nación (BNA) y su billetera virtual MODO BNA+. No necesitás cargar facturas en una web gubernamental para esperar validación; el beneficio es directo al momento del pago o contratación.

Ver también: Verano 2026 con Banco Provincia: Cómo exprimir los descuentos de Cuenta DNI y tarjetas en la Costa (y en tu barrio)

Los beneficios principales hoy (Enero 2026)

Según la información oficial vigente esta semana, los puntos claves del programa son:

Financiación extendida: Se ofrecen hasta 12 cuotas sin interés para la contratación de hoteles, alquiler de autos y paquetes en agencias de turismo adheridas.

Se ofrecen hasta para la contratación de hoteles, alquiler de autos y paquetes en agencias de turismo adheridas. Vuelos de cabotaje: Aerolíneas nacionales participan con planes de 3 y 6 cuotas sin interés y descuentos puntuales del 10% pagando con la app oficial.

Aerolíneas nacionales participan con planes de y descuentos puntuales del 10% pagando con la app oficial. Préstamos personales: Se habilitó una línea de crédito de hasta $5.000.000 (cinco millones de pesos) con un plazo de devolución de hasta 18 meses, pensada específicamente para cubrir gastos vacacionales.

Se habilitó una línea de crédito de hasta (cinco millones de pesos) con un plazo de devolución de hasta 18 meses, pensada específicamente para cubrir gastos vacacionales. Gastronomía y Balnearios: Descuentos directos de entre el 20% y 30% pagando con QR mediante la aplicación del banco en comercios de la Costa Atlántica y principales destinos turísticos.

Ver también: Nuevo crédito Banco Provincia 2026: Cómo pedir hasta $50 millones y la línea especial de verano “Acá”

Dato clave: A diferencia de ediciones anteriores, no hay tope de devolución porque no es un reintegro, sino un tope en el monto del descuento o financiación según el límite de tu tarjeta.

Tabla comparativa: PreViaje Clásico vs. Plan Viajá+ 2026

Característica PreViaje (Ediciones anteriores) Plan Viajá+ (2026) Beneficio principal Reintegro del 50% del gasto. Cuotas sin interés y descuentos directos. Cuándo se recibe Crédito post-viaje para gastar a futuro. Descuento en el acto o financiación. Requisito clave Cargar facturas en web oficial. Pagar con BNA+ / Tarjetas del banco. Alcance Masivo en cualquier prestador inscripto. Limitado a acuerdos bancarios y MODO.

La excepción: El “PreViaje” riojano y las cuasimonedas

Aunque el programa nacional cambió, algunas provincias decidieron mantener el espíritu original del PreViaje con recursos propios. El caso más notorio es el de La Rioja.

La provincia lanzó su propio programa de incentivos, conocido popularmente como “Movete por La Rioja”, que utiliza los “Chachos” (Bonos de Cancelación de Deuda) como instrumento de reintegro.

Si viajás a La Rioja y te alojás un mínimo de días, podés recibir un reintegro de hasta el 50% en Chachos .

. Estos bonos son aceptados en comercios locales dentro de la provincia para gastronomía y excursiones.

Esta estrategia busca competir con destinos tradicionales como Brasil (que este 2026 se encareció para el bolsillo argentino pero sigue siendo demandado) o la Costa Atlántica.

Ver también: Alquileres en la Costa Verano 2026: valores promedio en cada destino turístico

Consejos para aprovechar los beneficios hoy

Si estás por cerrar tus vacaciones de enero o febrero, seguí estos pasos para no perder plata:

Revisá tu banco: Más allá del Nación, otros bancos privados han salido a competir con “Cuota Simple” aplicado a turismo. Chequeá las promociones de tu tarjeta antes de reservar. Descargá la App BNA+: Si querés usar el Plan Viajá+, es requisito indispensable tener la aplicación configurada y vinculada a MODO. Consultá al prestador: Antes de pasar la tarjeta, preguntá explícitamente: “¿Tenés las 12 cuotas del Plan Viajá+?”. No todos los hoteles están adheridos automáticamente; depende del posnet o sistema de cobro que utilicen. Ojo con los precios de lista: Asegurate de que el precio “de lista” sobre el que te aplican las cuotas no tenga un recargo excesivo comparado con el precio en efectivo.

Para más información oficial y listado de prestadores, podés visitar el sitio del Banco Nación o la web de la Secretaría de Turismo.