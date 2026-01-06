Verano 2026 con Banco Provincia: Cómo exprimir los descuentos de Cuenta DNI y tarjetas en la Costa (y en tu barrio)

Si algo aprendimos los bonaerenses es que el verano se disfruta el doble cuando el bolsillo acompaña. Banco Provincia arrancó el 2026 con una batería de promociones agresiva, pensada tanto para los que ya están pisando la arena en la Costa Atlántica como para los que se quedaron en la ciudad.

Hoy, 6 de enero, mientras muchos desarman el arbolito o disfrutan los últimos regalos de Reyes, es el momento ideal para planificar los gastos del mes. ¿La clave? Saber qué día usar la billetera virtual y cuándo conviene tarjetear.

A continuación, el mapa completo de ahorro para enero y febrero 2026.

🏖️ Especial Verano: Las “Marcas Icónicas” y Paradores

La gran novedad de esta temporada es el segmento de Marcas de Verano. Si sos fanático de las medialunas de Atalaya en la ruta o de los alfajores Havanna, prestá atención porque el ahorro es fuerte.

¿El beneficio? 25% de descuento todos los días.

¿Dónde? En marcas seleccionadas como Atalaya, Havanna, La Fonte de Oro y Manolo , entre otras.

En marcas seleccionadas como , entre otras. Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca. Esto es clave: el tope es por marca, así que podés diversificar tus compras.

Ver también: ¡Verano 2026 en Cuotas! Cómo Acceder al Préstamo “Acá” del Banco Provincia para Financiar tus Vacaciones

Balnearios y Paradores

Si alquilás carpa o sombrilla, no pagues el precio de lista sin chequear esto antes:

Con Cuenta DNI: 20% de ahorro todos los días en balnearios adheridos.

todos los días en balnearios adheridos. Con Tarjeta de Crédito: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios participantes de la Costa Atlántica.

Dato útil: Si estás en Mar del Plata, balnearios clásicos como el Torreón del Monje suelen estar adheridos. Preguntá siempre antes de pagar si aceptan QR de Cuenta DNI.

Ver también: Alquileres en la Costa Verano 2026: valores promedio en cada destino turístico

📅 Tu calendario semanal de ahorro (Enero 2026)

Para que no te marees, acá tenés la hoja de ruta para comprar en tu barrio o en tu destino de vacaciones.

Rubro Días de Promoción Descuento Tope de Reintegro Carnicerías, Granjas y Pescaderías Viernes (Exclusivo) 20% $5.000 por semana Comercios de Barrio Viernes 20% $5.000 por semana Ferias y Mercados Todos los días 40% $6.000 por semana Gastronomía Sábados y Domingos 25% $8.000 por semana YPF Full (Combos) Sábados y Domingos 25% $8.000 por semana Supermercados Consultar días s/ cadena 15% – 25% Varía s/ promo

⚠️ Letra chica importante

Carnicerías: Ojo, este año el beneficio de carnicerías se unificó con el de “Comercios de Cercanía”. El tope de $5.000 es compartido. Si gastás todo el cupo en la carnicería el viernes, ya no te queda resto para el almacén.

Ojo, este año el beneficio de carnicerías se unificó con el de “Comercios de Cercanía”. El tope de $5.000 es compartido. Si gastás todo el cupo en la carnicería el viernes, ya no te queda resto para el almacén. Combustible: El descuento en YPF Full aplica a tiendas (cafetería, hamburguesas), no a nafta ni gasoil.

🎒 Espectáculos y Entretenimiento

¿Vas al teatro en Carlos Paz o Mar del Plata? ¿O a un recital en la ciudad?

Si pagás con tarjetas de crédito Visa o MasterCard del Banco Provincia, tenés:

25% de ahorro.

4 cuotas sin interés.

Tope de reintegro: $10.000 por transacción.

¿Qué pasa hoy, martes 6 de enero?

Si estás leyendo esto hoy martes, tenés dos oportunidades puntuales:

Librerías: 10% de ahorro (Lunes y Martes). Ideal si ya estás pensando en la lectura de playa o adelantando algo de la vuelta al cole. Supermercados Nini: Los mayoristas suelen tener sus promos los martes. Chequeá si tu sucursal adhiere al 15% de descuento.

Ver también: ¡Atención Motociclistas! Nuevo Préstamo 100% Digital de Banco Provincia para Motos

Recomendación

Si vas a viajar en micro o necesitás hotel de último momento, recordá que las tarjetas del Banco Provincia ofrecen hasta 6 cuotas sin interés en empresas de ómnibus y hotelería adherida. En un contexto donde financiar sin interés es difícil, es una herramienta para no descapitalizarte antes de salir.

Para ver el listado completo de comercios y la “letra chica” de cada promo, te sugerimos visitar siempre el sitio oficial.