Nuevo crédito Banco Provincia 2026: Cómo pedir hasta $50 millones y la línea especial de verano “Acá”

El Banco Provincia arrancó el 2026 con una renovación de su cartera de créditos, ajustando montos y tasas para competir en el mercado financiero bonaerense. En un contexto donde la financiación rápida es clave para las vacaciones o para saldar deudas de fin de año, la entidad lanzó opciones que van desde microcréditos inmediatos para turismo hasta préstamos personales de alto monto para libre destino.

Si estás buscando financiación en este arranque de año, estas son las tres líneas más relevantes que debés conocer hoy.

1. La estrella del verano: “Préstamo Acá” para turismo

Pensado específicamente para la temporada estival 2026, el Banco Provincia activó el “Préstamo Acá”. Se trata de una línea diseñada para financiar gastos relacionados con el turismo y la recreación dentro de la provincia, ideal para quienes están planificando una escapada en enero o febrero.

Lo más atractivo de esta opción es su agilidad: es 100% digital y se gestiona directamente desde el celular o la computadora.

Monto máximo: Hasta $2.000.000 .

Hasta . Plazos de pago: Opciones cortas y medianas para no arrastrar la deuda todo el año.

Opciones cortas y medianas para no arrastrar la deuda todo el año. Tasa de interés (TNA): 56% para quienes cobran su sueldo en el banco. 65% para el resto de los clientes.

Cómo funciona: La operatoria es distinta a un préstamo tradicional. Consultás un servicio en un comercio adherido (hotel, balneario, etc.), el comercio te ofrece el préstamo y, si aceptás, confirmás desde Cuenta DNI o Home Banking BIP. El dinero se acredita al comercio y vos te llevás la financiación.

Dato clave: Esta línea está pensada para gastos puntuales como el alquiler de carpas, hotelería o excursiones, evitando el uso del límite de la tarjeta de crédito.

2. Préstamos Personales Tradicionales: Hasta $50 millones

Para necesidades de mayor envergadura —como refacciones del hogar, cambio de vehículo o unificación de deudas—, la banca pública bonaerense actualizó los montos de sus líneas tradicionales. La gran novedad para este 2026 es el tope de 50 millones de pesos para clientes calificados.

Existen dos modalidades principales vigentes hoy:

Línea Tradicional/Precalificada: Monto: Hasta $50.000.000. Plazo: Hasta 48 meses (4 años). Tasa: Varía según el perfil crediticio, pero suele ser fija en pesos. Requisito: Sujeto a evaluación crediticia. Si cobrás haberes en el banco, las condiciones mejoran sensiblemente.

Línea UVA (Unidad de Valor Adquisitivo): Plazo: De 12 a 24 meses. Ventaja: Cuota inicial más baja que un crédito a tasa fija tradicional. Riesgo: La cuota se ajusta por inflación, por lo que se recomienda para quienes tengan ingresos que acompañen el ritmo inflacionario.



Podés consultar tu calificación crediticia ingresando al home banking; si tenés una oferta precalificada, la acreditación suele ser inmediata (en 24 horas hábiles).

3. Provincia Microcréditos: Financiación para independientes

Si sos monotributista, tenés un oficio o un pequeño emprendimiento y necesitás capital de trabajo para arrancar el 2026 (comprar mercadería, herramientas o insumos), esta es la opción técnica más adecuada. No se trata de un préstamo personal común, sino de una línea productiva.

Destinatarios: Trabajadores independientes y dueños de MiPyMEs sin necesidad de presentar balances complejos.

Trabajadores independientes y dueños de MiPyMEs sin necesidad de presentar balances complejos. Tasas: Suelen ser más competitivas que las de consumo personal. En líneas de inversión se han visto tasas (TNA) en el orden del 47% y para capital de trabajo cerca del 52% (tasas de referencia sujetas a validación vigente).

Suelen ser más competitivas que las de consumo personal. En líneas de inversión se han visto tasas (TNA) en el orden del y para capital de trabajo cerca del (tasas de referencia sujetas a validación vigente). Garantías: En muchos casos, se puede operar con garantías FOGABA si no contás con avales propios suficientes.

Cómo solicitar los créditos desde el celular

La digitalización es total para la mayoría de estas líneas. Para gestionar cualquiera de los préstamos personales (excepto los comerciales más complejos), seguí estos pasos:

Ingresá a la app BIP Móvil o a la web del banco. En el menú principal, buscá la solapa “Préstamos”. Seleccioná “Simulación” o “Solicitud”. Ahí verás tu oferta disponible (“precalificado”). Si te interesa el “Préstamo Acá” para turismo, recordá que la gestión puede iniciar al momento de pagar en el comercio adherido o revisando la sección de beneficios en Cuenta DNI.

Para más información oficial y verificar las tasas vigentes del día (CFT), visitá siempre el sitio oficial del Banco Provincia.