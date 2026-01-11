Nuevo aumento de la VTV en Provincia de Buenos Aires 2026: cuánto cuesta y quiénes no pagan

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, oficializó una nueva actualización en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). A través de la Resolución N° 369/2025, el gobierno provincial dispuso un incremento del 21,8% que comenzará a regir de forma obligatoria a partir del 16 de enero de 2026.

El nuevo cuadro tarifario desde el 16 de enero

Con el aumento confirmado, el valor de la oblea para un auto particular ya roza la barrera de los 100 mil pesos. A continuación, el detalle de cuánto deberás pagar según tu tipo de vehículo:

Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $97.057,65

$97.057,65 Motocicletas: $38.801,03

$38.801,03 Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64

$174.604,64 Remolques y acoplados (hasta 2.500 kg): $58.201,54

$58.201,54 Remolques y acoplados (más de 2.500 kg): $87.302,33

Es fundamental tener en cuenta que el monto se cobra según la fecha en que se realiza la inspección en la planta y no al momento de solicitar el turno online. Si tenés un turno reservado para después del 16 de enero, deberás abonar el nuevo valor aunque lo hayas sacado con anterioridad.

¿Quiénes están exentos de pagar la VTV en PBA?

A pesar de los aumentos, existen grupos específicos que mantienen el beneficio de la gratuidad en el trámite, siempre y cuando presenten la documentación que respalde su situación:

Personas con discapacidad: El vehículo debe estar a su nombre o a nombre de un familiar directo (cónyuge, ascendiente, descendiente). Es obligatorio presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El vehículo debe estar a su nombre o a nombre de un familiar directo (cónyuge, ascendiente, descendiente). Es obligatorio presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Jubilados y pensionados: Aquellos que perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios y el vehículo esté a su nombre.

Aquellos que perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios y el vehículo esté a su nombre. Vehículos municipales y de Bomberos: El uso oficial de estas unidades está exento del pago del canon.

Cronograma 2026: ¿Cuándo te toca según tu patente?

Para evitar el colapso de las plantas en plena temporada de verano, rige el sistema de ordenamiento por el último número de la patente. El calendario 2026 asigna los meses de la siguiente manera:

Febrero: Patentes terminadas en 2

Patentes terminadas en 2 Marzo: Patentes terminadas en 3

Patentes terminadas en 3 Abril: Patentes terminadas en 4

Patentes terminadas en 4 Mayo: Patentes terminadas en 5

Patentes terminadas en 5 Junio: Patentes terminadas en 6

Patentes terminadas en 6 Julio: Patentes terminadas en 7

Patentes terminadas en 7 Agosto: Patentes terminadas en 8

Patentes terminadas en 8 Septiembre: Patentes terminadas en 9

Patentes terminadas en 9 Octubre: Patentes terminadas en 0

Patentes terminadas en 0 Noviembre: Patentes terminadas en 1

Los meses de diciembre y enero se destinan a aquellos que no realizaron el trámite en su mes correspondiente, aunque se recomienda no esperar a estas fechas por la alta demanda de turnos.

Requisitos y qué revisan en la inspección

Para aprobar la verificación sin sobresaltos, recordá llevar el DNI vigente, la Cédula Verde o Azul, y para vehículos con GNC, la oblea y tarjeta amarilla al día. Durante la revisión, los técnicos pondrán especial énfasis en:

Luces: Funcionamiento de altas, bajas, posición, guiños y marcha atrás.

Funcionamiento de altas, bajas, posición, guiños y marcha atrás. Frenos: Eficacia de frenado y equilibrio entre las ruedas.

Eficacia de frenado y equilibrio entre las ruedas. Suspensión y dirección: Estado de amortiguadores y alineación.

Estado de amortiguadores y alineación. Seguridad: Cinturones, apoyacabezas y presencia de matafuegos cargado.

Cinturones, apoyacabezas y presencia de matafuegos cargado. Emisiones: Nivel de gases contaminantes y ruidos del escape.

Si el vehículo es rechazado por alguna falla, tenés un plazo de 60 días hábiles para reparar el problema y volver a la misma planta para realizar la reverificación de forma gratuita. Circular con la VTV vencida es motivo de retención de licencia y multas que hoy superan los $500.000.