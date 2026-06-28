¿vivís en zona sísmica? El mapa definitivo del peligro de terremotos en argentina que encendió las alarmas

Si alguna vez sentiste un temblor leve o te preocupa saber qué tan seguro es el suelo donde vivís, un reciente informe técnico revela datos cruciales.

El mapa sísmico de nuestro territorio divide el mapa en cinco grandes franjas de peligro que determinan las normas de construcción obligatorias.

Las provincias en la zona de “peligro muy elevado”

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica clasifica el territorio según una escala que va del 0 (riesgo muy bajo) al 4 (riesgo muy elevado).

La Zona 4, considerada la de mayor peligro sísmico del país, abarca de manera completa o parcial a regiones clave del oeste argentino.

Este nivel de alerta máxima se concentra principalmente en los territorios de las provincias de San Juan y Mendoza, además del sur de Salta.

El riesgo moderado y las regiones intermedias

Un escalón más abajo se encuentra la Zona 3, catalogada como de peligrosidad elevada, que rodea a los núcleos sismogénicos más activos.

Esta franja de cuidado técnico abarca sectores del norte de Mendoza, San Juan, el oeste de La Rioja y Catamarca, además del resto de Salta y Jujuy.

Por su parte, la Zona 2 presenta una peligrosidad moderada, extendiéndose hacia provincias como Tucumán, el sur de Córdoba y San Luis.

Qué pasa con las zonas de riesgo bajo y nulo

El mapa se completa con las regiones donde la actividad de las placas tectónicas se manifiesta con muchísima menor intensidad en la superficie.

La Zona 1 se define como de peligrosidad reducida, incluyendo al este de Salta y Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa.

Finalmente, la Zona 0 abarca las áreas de peligrosidad muy baja, cubriendo casi la totalidad de la región pampeana, el litoral y la Patagonia.

Las normas de construcción que salvan vidas

La zonificación oficial no es solo informativa, sino que rige de manera obligatoria para los códigos de edificación de cada municipio.

Las construcciones en áreas de riesgo alto deben seguir estrictas normativas sismorresistentes para soportar movimientos de gran magnitud.

Los especialistas recuerdan que conocer el nivel de suelo de tu región ayuda a planificar infraestructuras seguras y prevenir desastres materiales.