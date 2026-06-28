¿usás la aplicación en la computadora? El peligroso archivo de whatsapp que toma el control de tu pantalla

Si tenés la costumbre de revisar tus chats desde la computadora del trabajo o de tu casa, un mínimo descuido técnico podría dejar tus datos más expuestos que nunca.

Una reciente investigación encendió las alarmas de los expertos en seguridad informática tras detectarse un método con el que los delincuentes vacían cuentas a la distancia.

Cómo opera el peligroso malware “Water Sasi”

Especialistas informáticos detectaron la propagación masiva de un nuevo virus informático denominado Sorb Potel o Water Sasi, diseñado específicamente para atacar computadoras.

A diferencia de los engaños tradicionales basados en cuentos del tío, este software malicioso se camufla dentro de archivos con formato ejecutable o carpetas comprimidas Zip.

El peligro radica en que, con solo abrir el elemento recibido, el troyano se instala de forma silenciosa para monitorear en tiempo real todo lo que escribís en el teclado.

El verdadero objetivo de los ciberdelincuentes

La campaña delictiva no busca simplemente molestar al usuario, sino que tiene un claro trasfondo económico dirigido a la obtención de fondos.

Los atacantes programaron el virus para rastrear de forma automática credenciales de home banking, claves de billeteras virtuales y contraseñas de plataformas de criptomonedas.

Al tomar el control absoluto del sistema operativo, los delincuentes pueden interceptar pantallas, clonar páginas de bancos e iniciar transferencias de dinero sin que la víctima reciba ninguna alerta.

La vulnerabilidad crítica detrás de WhatsApp Web

Este ataque informático aprovecha una falla crítica de seguridad detectada en la versión de WhatsApp para Windows, la cual permite camuflar código malicioso dentro de archivos comunes.

Aunque la empresa de mensajería ya lanzó de forma oficial el parche correctivo correspondiente, miles de usuarios en todo el país siguen expuestos por no actualizar el programa.

El gran riesgo se multiplica debido a que el sistema suele tener activada la descarga automática de archivos, lo que ingresa el virus al disco rígido incluso antes de hacer clic.

Medidas urgentes para proteger tu computadora

Para blindar tu equipo frente a esta amenaza, la primera medida indispensable es verificar que tu aplicación esté actualizada a la versión 2.2450.6 o superior.

Asimismo, los expertos aconsejan ingresar a los ajustes de la plataforma y desactivar de inmediato la descarga automática de documentos, fotos y videos.

Por último, bajo ninguna circunstancia se deben ejecutar archivos recibidos de remitentes desconocidos, ni compartir pantalla durante llamadas telefónicas o sesiones virtuales de asistencia técnica.