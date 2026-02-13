Viernes fresco pero soleado: ¿Cómo estará el finde extra largo?

La provincia de Buenos Aires se prepara para el primer fin de semana extra largo del año, un descanso que estará vinculado al feriado de Carnaval, lo que permitirá a miles de bonaerenses disfrutar de cuatro días consecutivos para viajar, descansar y reactivar el turismo interno.

Como suele ocurrir en este tipo de fechas, las rutas que conectan el centro y norte provincial con los principales destinos de la Costa Atlántica ya comienzan a registrar un incremento sostenido del tránsito.

La Autovía 2, la Ruta 11, la Ruta 63 y los accesos hacia localidades como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Partido de La Costa y Necochea evidencian mayor circulación vehicular, fenómeno que se intensificará en las próximas horas.

El interés por este primer “finde XXL” no solo responde al calendario, sino también al factor climático. Tras varias jornadas de intenso calor en el territorio bonaerense, el pronóstico ofrece un escenario más moderado que incentiva las escapadas.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 13 de febrero el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura máxima no superará los 27 grados en gran parte del territorio provincial. Además, se prevén ráfagas de viento del sector Este que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Para el sábado, las temperaturas descenderán levemente, ubicándose en torno a los 26 grados, generando condiciones templadas y agradables, similares a un clima primaveral. El domingo mantendría registros térmicos similares, aunque no se descartan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana en distintos puntos de la provincia.

El lunes, en tanto, se anticipa un nuevo ascenso térmico, con valores que volverían a posicionarse apenas por encima de los 30 grados.

En este contexto, el clima se convierte en un factor central en la planificación de los viajeros. Las consultas sobre el estado del tiempo se multiplican en portales oficiales y aplicaciones meteorológicas, ya que muchas familias aprovecharán el fin de semana largo para descansar en la playa, realizar actividades al aire libre o simplemente desconectarse de la rutina.

Desde el sector turístico provincial destacan que este primer descanso extendido del año funciona como un termómetro anticipado de la segunda quincena de febrero y permite medir la dinámica del turismo interno, clave para las economías locales.

Todo indica que la provincia de Buenos Aires vivirá jornadas de alto movimiento vehicular, ocupación hotelera en ascenso y playas nuevamente protagonistas en este inicio del calendario de fines de semana largos.