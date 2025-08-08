Viernes de sol y bajas temperaturas: ¿cómo seguirá el clima durante el “finde”?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que, tras un breve período de inestabilidad, el cierre de esta semana en la provincia de Buenos Aires estará marcado por el frío y el predominio de cielos despejados o ligeramente nublados.

Para este viernes, se prevé una mayor amplitud térmica, con temperaturas que oscilarán entre los 3°C de mínima y los 13°C de máxima. La jornada se presentará sin lluvias y con cielo mayormente despejado.

El sábado continuará el ambiente fresco, con cielo algo nublado durante la mañana, parcialmente soleado por la tarde y despejado hacia la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 3°C y 14°C.

El domingo mantendrá condiciones estables, con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas que irán de los 4°C a 16°C.

El inicio de la próxima semana estará caracterizado por una marcada amplitud térmica. El lunes se espera cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, con valores entre 4°C y 19°C.

El martes se prevé un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y registros que irán de 7°C a 20°C.

Finalmente, el miércoles presentará condiciones templadas, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y algo nublado hacia la tarde, con mínimas de 9°C y máximas cercanas a 18°C.