La reacción de Leo Messi con Antonio Sanabria, el futbolista paraguayo que lo escupió: “El chico este”

A Lionel Messi le tocó vivir una situación insólita y muy desagradable en el partido que la Selección Argentina disputo con Paraguay.

Una agresión inesperada

Promediando la segunda etapa del encuentro que se realizó en el Estadio Monumental, el futbolista paraguayo Antonio Sanabria escupió al capitán argentino cuando éste le dio la espalda.

A continuación, mirá el video.

En ese momento, Messi no se dio cuenta de lo ocurrido, pero al terminar el partido sus compañeros le refirieron el hecho y habló del tema con los periodistas.

“La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”, expresó Lionel.

A continuación, mirá el video.