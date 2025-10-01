Viajar a la playa será más caro: Aumentaron los peajes de las rutas a la Costa Bonaerense

El Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires aprobó este martes una actualización promedio del 5% en los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico y de la Autopista Buenos Aires – La Plata, que será efectiva a partir de octubre.

El incremento se establece a través de una metodología trimestral, basada en un coeficiente que considera diversas variables que afectan los costos operativos de la concesionaria Aubasa. La solicitud de revisión fue presentada por la empresa a comienzos de septiembre.

Según el nuevo cuadro tarifario, el peaje de Categoría 1 (vehículos de 2 ejes) en las barreras de Samborombón y Maipú de la Autovía 2 pasará de $6.200 a $6.500, mientras que el precio bonificado aplicable fuera de los fines de semana subirá de $4.900 a $5.200. Por su parte, el peaje unificado de Hudson, sentido a Buenos Aires, tendrá un valor de $4.000 en horario no pico y de $5.000 en horario pico, por lo que un viaje de Mar del Plata a Buenos Aires costará $17.000 en horario no pico.

Nuevos cuadros tarifarios en los peajes de la Costa

Peajes Samborombón/Maipú (Ruta 2) y La Huella (Ruta 11)

Categoría 1 (2 ejes): $6.500 | Bonificado: $5.200

Categoría 2 (2 ejes – Altura > 2,1 m): $13.000

Categoría 3 (3-4 ejes – Altura < 2,1 m): $13.000

Categoría 4 (3-4 ejes – Altura > 2,1 m): $19.500

Categoría 5 (5-6 ejes): $26.000

Categoría 6 (>6 ejes): $32.500

Peaje Mar Chiquita (Ruta 11)

Categoría 1 (2 ejes): $3.000 | Bonificada: $2.400

Categoría 2: $6.000

Categoría 3: $6.000

Categoría 4: $9.000

Categoría 5: $12.000

Categoría 6: $15.000

Peajes Madariaga (Ruta 74)

Categoría 1 (2 ejes): $2.800 | Bonificada: $2.200

Categoría 2: $5.500

Categoría 3: $5.500

Categoría 4: $8.200

Categoría 5: $11.000

Categoría 6: $13.700

El aumento alcanza a todas las categorías y estaciones de peaje de la costa, consolidando una tendencia de suba que impacta directamente en los viajes hacia y desde los principales destinos turísticos de la provincia.