Una buena noticia: Bastián muestra signos de mejoría

Francisco Díaz
nene pinamar

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de la ciudad de Mar del Plata difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastián, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras un choque entre una camioneta y un UTV ocurrido en Pinamar, y que fue trasladado de urgencia a ese centro de alta complejidad.

Según el informe oficial, el paciente permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y sigue con respiración asistida, aunque ya no requiere medicación para sostener la presión arterial, un dato considerado alentador por el equipo médico.

Vuelve el calor de manera gradual: qué se espera para el resto de la semana
Mirá también:

Vuelve el calor de manera gradual: qué se espera para el resto de la semana

El parte agrega que el niño se encuentra afebril, presenta respiraciones espontáneas y evidencia una respuesta parcial a los estímulos, signos que marcan una leve mejoría en comparación con los días previos. Bastián continúa bajo tratamiento antibiótico y con estricta supervisión médica, mientras se monitorea su evolución hora a hora.

El caso generó una fuerte conmoción y volvió a poner en el centro del debate el uso de cuatriciclos y vehículos todo terreno, especialmente cuando son utilizados por menores de edad o en zonas no habilitadas. Días atrás, desde el propio hospital habían confirmado que el niño se encontraba en coma inducido y conectado a un respirador, lo que resalta la gravedad inicial del cuadro.

Aumento docente en Provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto cobran los maestros en febrero 2026 con el nuevo retroactivo?
Mirá también:

Aumento docente en Provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto cobran los maestros en febrero 2026 con el nuevo retroactivo?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Vehiculos playas provincia de Buenos Aires
¿Adiós a las 4×4 y cuatriciclos en la arena?: Presentan proyecto para prohibir vehículos en las playas bonaerenses
Provincia
Ips cobro 2026
Atención jubilados bonaerenses: el IPS confirmó el nuevo calendario de pagos y beneficios de verano
Provincia
portada fallecimiento medico
Tristeza por el fallecimiento de un reconocido médico de Chascomús
Chascomús
Playas tranquilas provincia de Buenos Aires
Escapá de la multitud: 10 playas tranquilas y secretas de la Provincia de Buenos Aires para salvar tus vacaciones 2026
Provincia
La Frontera Pinamar provincia de Buenos Aires
Adiós a “La Frontera” en Pinamar: Controles extremos, multas millonarias y el avance de la expropiación
Provincia
Registro automotor provincia
Transferencia de autos en Provincia de Buenos Aires: La verdad sobre el Impuesto de Sellos en 2026
Provincia
energia renovable provincia buenos aires
Revolución Solar: La Provincia de Buenos Aires habilitó la generación comunitaria de energía renovable
Provincia

Más leídas