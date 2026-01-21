Una buena noticia: Bastián muestra signos de mejoría

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de la ciudad de Mar del Plata difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastián, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras un choque entre una camioneta y un UTV ocurrido en Pinamar, y que fue trasladado de urgencia a ese centro de alta complejidad.

Según el informe oficial, el paciente permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y sigue con respiración asistida, aunque ya no requiere medicación para sostener la presión arterial, un dato considerado alentador por el equipo médico.

El parte agrega que el niño se encuentra afebril, presenta respiraciones espontáneas y evidencia una respuesta parcial a los estímulos, signos que marcan una leve mejoría en comparación con los días previos. Bastián continúa bajo tratamiento antibiótico y con estricta supervisión médica, mientras se monitorea su evolución hora a hora.

El caso generó una fuerte conmoción y volvió a poner en el centro del debate el uso de cuatriciclos y vehículos todo terreno, especialmente cuando son utilizados por menores de edad o en zonas no habilitadas. Días atrás, desde el propio hospital habían confirmado que el niño se encontraba en coma inducido y conectado a un respirador, lo que resalta la gravedad inicial del cuadro.