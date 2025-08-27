banner ad

Últimos días de agosto con clima primaveral: ¿Cómo sigue el tiempo?

Francisco Díaz
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles se espera un ambiente fresco a templado en toda la Provincia de Buenos Aires, con cielo mayormente despejado y condiciones estables. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C de mínima y 22 °C de máxima.
La jornada comenzará con algunas nubosidades aisladas, pero hacia la tarde predominará el buen tiempo, sin precipitaciones previstas.

Jueves 28 de agosto

Se mantendrán las condiciones estables, con cielo mayormente claro y temperaturas similares: mínima de 11 °C y máxima de 22 °C. El tiempo será agradable durante toda la jornada, ideal para actividades al aire libre.

Viernes 29 de agosto

El viernes se presentará con cielo algo a parcialmente nublado, ambiente fresco en las primeras horas y temperaturas que alcanzarán los 21 °C en horas de la tarde. No se esperan lluvias.

Balance estacional

Con el octavo mes del año llegando a su fin, el clima en la Provincia de Buenos Aires muestra señales claras de una primavera anticipada. Los días soleados y agradables han marcado el cierre de agosto, reforzando la tendencia de tiempo estable y temperaturas templadas.

