Último día de “mini primavera” antes de la llegada del frío extremo

Luego de varias jornadas con temperaturas agradables y condiciones casi primaverales en pleno invierno, el clima en la provincia de Buenos Aires se prepara para un cambio drástico. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles será la última jornada con valores templados antes de la llegada de aire polar.

Para hoy se esperan mínimas de alrededor de 5°C y máximas que rondarán los 13°C, con cielo mayor a parcialmente nublado en la mayor parte del territorio bonaerense.

A partir de la noche de este miércoles, comenzará a sentirse un marcado descenso térmico. Las mínimas del jueves se ubicarán muy por debajo de los valores actuales, alcanzando incluso temperaturas bajo cero en sectores del interior provincial.

📅 Pronóstico para los próximos días en la provincia

Jueves: Cielo algo nublado, mínima de -1°C y máxima de 12°C . Jornada típicamente invernal.

Cielo algo nublado, mínima de y máxima de . Jornada típicamente invernal. Viernes (día no laborable): Temperaturas entre 2°C y 12°C , cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y noche.

Temperaturas entre , cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y noche. Sábado: Leve repunte térmico con mínimas de 5°C y máximas de 13°C, cielo mayormente nublado.

Leve repunte térmico con mínimas de y máximas de cielo mayormente nublado. Domingo: Mínimas de 10°C y máximas de 15°C, con cielo cubierto y ambiente fresco.

Recomendación: el SMN sugiere a la población bonaerense preparar la ropa de abrigo y tomar precauciones ante el cambio brusco de temperatura, especialmente en localidades del interior donde las heladas podrían ser intensas.