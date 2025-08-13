banner ad

Último día de “mini primavera” antes de la llegada del frío extremo

Francisco Díaz
GENTE EN EL PARQUE CORRIENDO

Luego de varias jornadas con temperaturas agradables y condiciones casi primaverales en pleno invierno, el clima en la provincia de Buenos Aires se prepara para un cambio drástico. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles será la última jornada con valores templados antes de la llegada de aire polar.

Para hoy se esperan mínimas de alrededor de 5°C y máximas que rondarán los 13°C, con cielo mayor a parcialmente nublado en la mayor parte del territorio bonaerense.

Otro suicidio en el hotel Dazzler de La Plata: ya son dos en menos de un año
Mirá también:

Otro suicidio en el hotel Dazzler de La Plata: ya son dos en menos de un año

A partir de la noche de este miércoles, comenzará a sentirse un marcado descenso térmico. Las mínimas del jueves se ubicarán muy por debajo de los valores actuales, alcanzando incluso temperaturas bajo cero en sectores del interior provincial.

📅 Pronóstico para los próximos días en la provincia

  • Jueves: Cielo algo nublado, mínima de -1°C y máxima de 12°C. Jornada típicamente invernal.
  • Viernes (día no laborable): Temperaturas entre 2°C y 12°C, cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y noche.
  • Sábado: Leve repunte térmico con mínimas de 5°C y máximas de 13°C, cielo mayormente nublado.
  • Domingo: Mínimas de 10°C y máximas de 15°C, con cielo cubierto y ambiente fresco.

Recomendación: el SMN sugiere a la población bonaerense preparar la ropa de abrigo y tomar precauciones ante el cambio brusco de temperatura, especialmente en localidades del interior donde las heladas podrían ser intensas.

Ya son casi 100 las muertes por fentanilo contaminado
Mirá también:

Ya son casi 100 las muertes por fentanilo contaminado
ETIQUETAS
Compartir este artículo
FENTANILO
Ya son casi 100 las muertes por fentanilo contaminado
Nacionales
feriados infozona
Agosto llega con un fin de semana largo que combina un feriado y un día no laborable
Nacionales
INTA
El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso
Nacionales
kayak
Multan a prestador de servicios de kayak tras vuelco que puso en riesgo a turistas bonaerenses
Nacionales
Desde Mar del Plata también piden al Gobierno que restituya el finde largo de octubre
Provincia
Siguen los días primaverales… pero no por mucho: ¿Vuelve el frío polar?
Provincia
Orquesta escuela chascomus
La Orquesta-Escuela de Chascomús brilló en la televisión y recaudó una suma millonaria
Chascomús

Más leídas