Tras un jueves soleado, vuelven las lluvias: ¿Hasta cuándo?

Francisco Díaz
Tres días de inestabilidad en Buenos Aires: llegan lluvias y viento fuerte desde mañana

Tras un jueves con características primaverales, donde muchos bonaerenses aprovecharon para realizar actividades al aire libre, este viernes las lluvias y tormentas vuelven a hacerse presentes en la Provincia de Buenos Aires, aunque sin la intensidad del fuerte temporal registrado el pasado martes.

Durante la mañana se prevén algunas precipitaciones débiles, mientras que hacia después del mediodía podrían desarrollarse tormentas de mayor intensidad en distintos puntos del territorio provincial. Sin embargo, con el correr de las horas, las condiciones comenzarán a mejorar y hacia la noche se espera un descenso marcado de la temperatura, acompañado de baja probabilidad de lloviznas aisladas.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana mostrará un escenario más estable. El sábado se presentará con cielo mayormente despejado en las primeras horas, tornándose algo nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7 grados y una máxima de 15.

El domingo continuará con condiciones similares: cielo despejado en la madrugada y mañana, con aumento de la nubosidad desde la tarde. Las marcas térmicas se ubicarán entre una mínima de 4 grados y una máxima cercana a los 17.

Para la semana entrante, el organismo nacional anticipa jornadas primaverales, con abundante sol y sin previsión de lluvias, lo que permitirá disfrutar nuevamente de actividades al aire libre en toda la provincia.

