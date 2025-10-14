Tras las lluvias del finde, vuelve el buen tiempo a la provincia de Buenos Aires

Tras las lluvias que afectaron distintas zonas de la provincia de Buenos Aires durante el fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana estable, con temperaturas agradables y sin previsión de precipitaciones al menos hasta el domingo.

De acuerdo con el organismo, las condiciones generales se mantendrán con cielos entre ligeramente y parcialmente nublados, viento leve del sector noreste y un progresivo ascenso térmico hacia mediados de semana.

🔹 Martes 14 de octubre

Cielo: Ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado hacia la tarde y noche.

Ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado hacia la tarde y noche. Temperaturas: Mínima: 16°C Máxima: 23°C

Condiciones: Ambiente templado y sin lluvias. Ideal para actividades al aire libre.

📈 Tendencia: Estabilidad y leve aumento de las temperaturas hacia el miércoles.

🔹 Miércoles 15 de octubre

Cielo: Mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado por la noche.

Mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado por la noche. Temperaturas: Mínima: 15°C Máxima: 25°C

Destacado: Se comenzará a percibir el ascenso térmico, con tardes más cálidas y aire húmedo.

🔹 Jueves 16 de octubre

Cielo: Entre mayormente y parcialmente nublado.

Entre mayormente y parcialmente nublado. Temperaturas: Mínima: 17°C Máxima: 27°C

Condiciones: Será la jornada más calurosa de la semana, con viento leve del norte favoreciendo el aumento térmico. No se prevén lluvias.

🔹 Viernes 17 de octubre

Cielo: Mayormente nublado durante toda la jornada.

Mayormente nublado durante toda la jornada. Temperaturas: Mínima: 16°C Máxima: 23°C

Condiciones: Leve descenso térmico respecto al jueves, pero sin lluvias previstas. El fin de semana comenzaría con ambiente templado y nubes variables.

Tendencia extendida hasta el domingo

El SMN no anticipa lluvias hasta el domingo inclusive, por lo que la provincia de Buenos Aires mantendría buenas condiciones meteorológicas generales.

El fin de semana podría presentar nubosidad variable y temperaturas que oscilarán entre 15 y 24 grados, típicas de la primavera bonaerense.

La provincia de Buenos Aires disfrutará de una semana sin lluvias, con cielos parcialmente nublados y temperaturas entre 16 y 27 grados, consolidando el regreso de las condiciones primaverales luego de las precipitaciones del fin de semana.