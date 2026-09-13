Tragedia en una laguna bonaerense: cuatro pescadores muertos y uno desaparecido

Una jornada de pesca terminó en tragedia en la Laguna del Monte, partido bonaerense de Guaminí, donde una embarcación con cinco personas a bordo volcó y provocó la muerte de cuatro de sus ocupantes, mientras continúa un amplio operativo para localizar al quinto hombre, que permanece desaparecido.

El accidente ocurrió este sábado 12 de septiembre cuando el grupo navegaba en una lancha tipo tracker por la laguna, uno de los espejos de agua que forman parte del sistema de las Encadenadas del Oeste. Por circunstancias que todavía se investigan, la embarcación perdió estabilidad y dio una vuelta de campana, dejando a sus cinco ocupantes en el agua.

Inicialmente fueron encontrados sin vida tres pescadores, identificados como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años; y José Luna, de 70 años. Durante este domingo fue localizado además el cuerpo del guía de pesca José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó. De esta manera, el número de víctimas fatales ascendió a cuatro.

Las tareas se concentran ahora en encontrar al quinto ocupante de la embarcación, cuyo paradero continuaba siendo desconocido este domingo. En el operativo trabajan Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía Bonaerense y otros equipos de emergencia, mientras se intenta establecer con precisión qué provocó el vuelco.

A raíz de la tragedia, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso suspender hasta nuevo aviso toda actividad de pesca en la Laguna del Monte como medida preventiva.

La Laguna del Monte está ubicada junto a la ciudad de Guaminí y constituye uno de los principales atractivos naturales y turísticos del distrito, donde habitualmente se desarrollan actividades de pesca deportiva y deportes náuticos.

El episodio generó una profunda conmoción en Guaminí y en toda la región, mientras familiares de las víctimas y equipos de emergencia aguardan novedades sobre el pescador que todavía permanece desaparecido.