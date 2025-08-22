Tragedia en un micro: un docente que viajaba de La Plata a Saladillo fue hallado sin vida

Un hecho conmocionante tuvo lugar en la terminal de ómnibus de Pehuajó, cuando un pasajero fue encontrado sin vida al llegar a destino en un micro de larga distancia que había partido desde La Plata. El hombre, un docente y contador público que se dirigía a Saladillo para dar clases, falleció durante el trayecto, generando sorpresa y consternación entre los pasajeros y el personal del colectivo.

Según relatos recabados por la prensa local, el descubrimiento ocurrió cuando el micro arribó a la terminal de Pehuajó tras salir desde la terminal ubicada en 4 y 42 de La Plata. Un pasajero, que viajaba junto al hombre, notó que este no se había movido ni cambiado de posición durante todo el recorrido. Al intentar interactuar con él y no obtener respuesta, alertó al chofer, quien confirmó que el pasajero no reaccionaba.

De inmediato, se dio aviso a las autoridades. Personal del hospital local, la Policía y los Bomberos intervinieron en el lugar, siendo estos últimos los encargados de retirar el cuerpo del vehículo. El hombre, cuya identidad no fue difundida, fue trasladado para realizarle una autopsia que determine las causas de su fallecimiento, ordenada por la Justicia.

El hecho generó una profunda conmoción entre los pasajeros que, sin saberlo, viajaron junto al cuerpo sin vida durante el trayecto. Las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias de esta tragedia que enluta a la comunidad.