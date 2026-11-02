Después de tanta lluvia, vuelve el sol: qué anticipa el pronóstico para los próximos días

El mes de noviembre comenzó con lluvias y tormentas en buena parte del territorio bonaerense, pero este lunes 2 presenta un panorama mucho más favorable.

Se esperan períodos de sol, temperaturas agradables y una marcada disminución de la inestabilidad. Sin embargo, el pronóstico anticipa nuevos cambios durante los próximos días.

Luego de un fin de semana caracterizado por las precipitaciones, la provincia de Buenos Aires comienza la primera semana completa de noviembre con una mejoría de las condiciones meteorológicas, una noticia esperada por quienes debieron modificar sus actividades debido al mal tiempo.

Este lunes 2 de noviembre se presenta con cielo entre despejado y parcialmente nublado en amplios sectores bonaerenses, temperaturas primaverales y escasas probabilidades de precipitaciones en buena parte del interior provincial.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 24 y 27 grados en diferentes sectores, aunque los valores serán variables según la región.

Un lunes para aprovechar el buen tiempo

Después de las abundantes lluvias registradas durante los últimos días de octubre y el comienzo de noviembre, la estabilidad atmosférica permitirá recuperar las actividades al aire libre.

Durante la mañana se esperan condiciones agradables, mientras que hacia el mediodía y la tarde el ascenso de la temperatura estará acompañado por intervalos de sol y nubosidad variable.

La mejoría no significa que las lluvias hayan terminado definitivamente, ya que los pronósticos muestran nuevos períodos de inestabilidad durante la semana.

Cómo estará el tiempo durante el resto de la semana

El pronóstico extendido anticipa una sucesión de jornadas con temperaturas variables, períodos soleados y posibilidades de nuevas precipitaciones.

¿Cuándo podrían regresar las lluvias?

La primera posibilidad de nuevas precipitaciones aparece el martes 3 de noviembre, especialmente durante la tarde y la noche, cuando podrían desarrollarse lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores bonaerenses.

El miércoles 4 se espera una mejoría progresiva, con mayor presencia del sol y temperaturas agradables.

El jueves 5 aparece como una de las jornadas más favorables de la semana, con cielo mayormente despejado y temperaturas que podrían alcanzar los 26 grados.

Sin embargo, el viernes 6 podría producirse un nuevo cambio, con aumento de nubosidad, precipitaciones y un descenso de la temperatura.

Para el fin de semana, las perspectivas son más alentadoras: el sábado se presentaría fresco, con mejoramientos progresivos, mientras que el domingo 8 podría ofrecer una jornada soleada y agradable.

Por ahora, la buena noticia es que este lunes permite dejar atrás las lluvias del domingo y comenzar la semana con condiciones mucho más agradables en buena parte de la provincia de Buenos Aires.