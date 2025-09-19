Tragedia en Olavarría: madre e hija mueren al chocar contra un medidor de altura

Una mujer de 38 años y su hija de nueve murieron este miércoles al estrellarse con su Renault Clío azul contra un limitador de altura en el Camino de los Peregrinos, cerca del cruce con la Ruta 60, en Olavarría. El hijo menor de la mujer, de seis años, sufrió graves lesiones y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

Las víctimas fueron identificadas como Laura Lavalle y Giovanna Crocci. Según fuentes policiales, el auto se trasladaba en dirección al Cementerio Loma de Paz cuando impactó de lleno con el pilar. Bomberos, ambulancias y personal del Comando de Patrullas acudieron al lugar.

La investigación quedó en manos de la fiscal Mariela Viceconte, de la UFI N° 10. La causa, inicialmente caratulada como “homicidio culposo”, será analizada bajo las figuras de “homicidio doloso, suicidio e instigación al suicidio” a partir de elementos hallados por la Policía Científica.

Un día antes del siniestro, Lavalle había publicado en Facebook un mensaje en el que expresaba cansancio y sufrimiento. En el texto hablaba de “maltrato”, “abandono” y afirmaba: “Juntos los tres, siempre, solo con mamá desde la panza”. Esa publicación ahora es evaluada por la fiscalía como parte del contexto del hecho.

El caso generó conmoción en la comunidad local y abrió un fuerte debate sobre las circunstancias que rodearon la tragedia.