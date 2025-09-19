Tragedia en Olavarría: madre e hija mueren al chocar contra un medidor de altura

Eric Olivera
IMG 20250918 221838 (1280 x 718 píxel)

Una mujer de 38 años y su hija de nueve murieron este miércoles al estrellarse con su Renault Clío azul contra un limitador de altura en el Camino de los Peregrinos, cerca del cruce con la Ruta 60, en Olavarría. El hijo menor de la mujer, de seis años, sufrió graves lesiones y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

FB IMG 1758244832849

Las víctimas fueron identificadas como Laura Lavalle y Giovanna Crocci. Según fuentes policiales, el auto se trasladaba en dirección al Cementerio Loma de Paz cuando impactó de lleno con el pilar. Bomberos, ambulancias y personal del Comando de Patrullas acudieron al lugar.

La Legislatura bonaerense aprobó una ley histórica para regularizar aportes jubilatorios
Mirá también:

La Legislatura bonaerense aprobó una ley histórica para regularizar aportes jubilatorios

La investigación quedó en manos de la fiscal Mariela Viceconte, de la UFI N° 10. La causa, inicialmente caratulada como “homicidio culposo”, será analizada bajo las figuras de “homicidio doloso, suicidio e instigación al suicidio” a partir de elementos hallados por la Policía Científica.

Un día antes del siniestro, Lavalle había publicado en Facebook un mensaje en el que expresaba cansancio y sufrimiento. En el texto hablaba de “maltrato”, “abandono” y afirmaba: “Juntos los tres, siempre, solo con mamá desde la panza”. Esa publicación ahora es evaluada por la fiscalía como parte del contexto del hecho.

el inquietante mensaje que publico laura lavalle un dia antes de la tragedia foto captura de facebook lauu lavalle DHGXPVYKUZG3NAWALYK6DYWW7E

El caso generó conmoción en la comunidad local y abrió un fuerte debate sobre las circunstancias que rodearon la tragedia.

Alerta naranja por tormentas fuertes en la Provincia de Buenos Aires para la madrugada del viernes
Mirá también:

Alerta naranja por tormentas fuertes en la Provincia de Buenos Aires para la madrugada del viernes
ETIQUETAS
Compartir este artículo
TORMENTA
Pronóstico del tiempo en la Provincia de Buenos Aires: preparate para los cambios primaverales
Provincia
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?
Plazos fijos con nuevo rendimiento: ¿Cuál es el mejor banco para invertir?
Sociedad
Noticia 2025 20250917 204136 0000
Trágico accidente en la Ruta 46: un hombre falleció tras chocar con maquinaria agrícola
Provincia
puente rio salado chivilcoy
Colapso y alerta: Se derrumbó un histórico puente ferroviario sobre el río Salado
Provincia
Cristina dalbon
Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver $684 mil millones
Nacionales
Habilitan la venta de pasajes para viajar en tren a Mar del Plata en octubre y noviembre
Provincia Sociedad
Trágico accidente en Ruta 2: ciclista murió atropellado por un auto cerca de Maipú
Maipú

Más leídas