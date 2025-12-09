Tragedia en Miramar: una camioneta irrumpió en la plaza y causó dos víctimas fatales

Una trágica secuencia ocurrida en la ciudad bonaerense de Miramar dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer gravemente herida, luego de que un vehículo descontrolado ingresara a alta velocidad en la Plaza Garibaldi.

El hecho tuvo lugar en la intersección de calle 37 y Avenida 12. Según las primeras informaciones, un hombre de 89 años conducía una Volkswagen Saveiro cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado, se subió a la vereda y embistió un paredón de piedras. El impacto rompió la estructura y desplazó la camioneta hasta un banco donde se encontraban sentadas dos mujeres adultas tomando mate.

Una de ellas murió en el acto como consecuencia del violento choque. Su identidad no fue difundida por las autoridades. El conductor también falleció, aunque los investigadores analizan si su muerte se produjo por el impacto o por una posible descompensación previa que habría provocado el despiste.

La segunda mujer, de 43 años, sufrió politraumatismos y graves lesiones internas. Personal médico la trasladó de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde permanece internada en estado reservado y bajo monitoreo constante.

Testigos del siniestro alertaron de inmediato al sistema de emergencias. Al lugar acudieron equipos médicos y efectivos de la Estación de Policía Comunal de Miramar, quienes constataron los decesos y aseguraron la zona para permitir las tareas de peritaje.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, que intenta determinar si el desenlace fatal se debió exclusivamente al choque o si el estado de salud del conductor tuvo un rol determinante en el accidente.

La mujer sobreviviente continúa bajo estricto control médico debido a la gravedad de sus lesiones. Su evolución será evaluada en las próximas horas por el equipo profesional del centro de salud.