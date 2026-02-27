Nuevos topes de la Tarjeta Alimentar: Ampliación del padrón y montos a cobrar en marzo 2026

La inflación mensual y el costo de la canasta básica continúan marcando el ritmo de la economía familiar en la Argentina. Frente a este escenario, miles de titulares de la Asignación Universal por Hijo mantienen una fuerte expectativa sobre un posible anuncio del Ministerio de Capital Humano que actualice los fondos destinados a la compra de alimentos. A diferencia de otras prestaciones que se rigen por el nuevo esquema de movilidad, este refuerzo no cuenta con un mecanismo de indexación automática, lo que genera incertidumbre y atención de cara al tercer mes del año.

Marzo llega marcado por el inicio del ciclo lectivo, lo que representa una carga extra e ineludible en los gastos de cualquier hogar. Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó un ajuste en las asignaciones generales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el programa alimentario requiere de una decisión discrecional del Ejecutivo para no perder su capacidad de compra en las góndolas. Esta dinámica ha provocado que los beneficiarios estén sumamente pendientes de las redes oficiales y los comunicados del Gobierno a la espera de un alivio financiero adicional.

La presión sobre el bolsillo familiar y el desfasaje en los ingresos

Para entender el nivel de expectativa actual, es necesario repasar la evolución de los ingresos frente al costo de vida. En marzo de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirá un incremento del 2,88%, llevando su valor bruto general por encima de los $132.800. Sin embargo, el componente alimentario de este paquete de ayudas no ha acompañado ese mismo ritmo en las últimas semanas.

La urgencia por una recomposición en la Tarjeta Alimentar radica en que sus cifras permanecen congeladas, evidenciando una brecha cada vez mayor frente al costo real de criar a un menor en Argentina. Según los últimos datos relevados sobre la Canasta de Crianza, los gastos de alimentación, vestimenta y cuidado han mantenido una tendencia alcista constante, lo que ejerce una fuerte presión sobre las arcas del Estado para que decrete un aumento de emergencia que complemente el ingreso de las infancias más vulnerables.

Especialistas en seguridad social recomiendan a los beneficiarios aprovechar al máximo las promociones bancarias, los reintegros con Cuenta DNI en comercios adheridos y las ferias de cercanía mientras se aguarda una resolución oficial sobre los nuevos montos para el segundo trimestre del año.

Las familias que se suman al beneficio de manera automática en marzo

Un aspecto crucial del programa es su dinámica de altas y bajas. Mes a mes, el universo de beneficiarios muta según las condiciones socioeconómicas y la edad de los menores a cargo. El sistema informático de ANSES, en conjunto con Capital Humano, realiza un cruce de datos automático para incorporar a nuevos titulares al padrón sin que estos deban realizar trámites presenciales o completar formularios web.

Las condiciones estrictas para integrar el listado de pagos en marzo son las siguientes:

Titulares de la AUH: Madres o padres con hijos e hijas de hasta 17 años inclusive. Si el menor cumple 18 años, el beneficio se da de baja automáticamente.

Madres o padres con hijos e hijas de hasta 17 años inclusive. Si el menor cumple 18 años, el beneficio se da de baja automáticamente. Discapacidad: Personas que perciben la AUH por un hijo con discapacidad, sin ningún tipo de límite de edad.

Personas que perciben la AUH por un hijo con discapacidad, sin ningún tipo de límite de edad. Gestantes: Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación que se encuentren cobrando la Asignación por Embarazo (AUE).

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación que se encuentren cobrando la Asignación por Embarazo (AUE). Familias numerosas: Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Para garantizar el ingreso al programa, es absolutamente indispensable que los titulares mantengan toda su información de contacto y vínculos familiares actualizados en el sistema de Mi ANSES. Las demoras en la carga de partidas de nacimiento o certificados de discapacidad suelen ser el principal motivo de exclusión temporal del padrón.

El impacto real en tu cuenta: cuánto dinero se depositará finalmente este mes

Mientras se mantiene viva la esperanza de un anuncio inminente de actualización, ANSES tiene la obligación de liquidar los haberes con los topes vigentes aprobados hasta la fecha. Es vital que las familias comprendan cómo se compone su haber total, separando el porcentaje de la asignación de lo que corresponde estrictamente al apoyo alimentario.

De los $132.814 brutos que marca la ley para la AUH en marzo, el organismo retiene un 20% mensual ($26.562) que se acumulará hasta la presentación de la Libreta de Asignación. Por lo tanto, el dinero directo en mano por cada hijo será de $106.251.

Al sumar el pago directo de la asignación con los valores actuales y confirmados de la Tarjeta Alimentar, las familias podrán anticipar con exactitud el volumen de ingresos que tendrán disponible para organizar sus compras.

Composición del Hogar Pago AUH (80% neto) Monto Tarjeta Alimentar Ingreso Total de Bolsillo Familia con 1 hijo $106.251 $52.250 $158.501 Familia con 2 hijos $212.502 $81.936 $294.438 Familia con 3 hijos o más $318.753 $108.062 $426.815

Nota: Las familias con niños menores de 3 años deberán sumar a este cálculo el “Complemento Leche”, que en marzo asciende a $50.094 por cada bebé, y aquellos con hijos escolarizados recibirán además la Ayuda Escolar Anual de $85.000 si ya acreditaron la escolaridad.

Calendario de acreditación y cómo verificar tu fecha exacta

La modalidad de pago de este refuerzo nutricional se ha unificado por completo con la asignación principal. Atrás quedaron las épocas donde existía un plástico independiente que se recargaba el tercer viernes de cada mes. Hoy en día, el dinero se deposita en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde el titular percibe habitualmente su prestación de ANSES, siguiendo el estricto cronograma basado en la terminación del DNI.

Para despejar cualquier tipo de duda sobre tu liquidación personal, podés realizar una consulta rápida y segura desde tu teléfono celular siguiendo estos pasos: