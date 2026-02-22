Fecha de cobro AUH marzo 2026: calendario confirmado, nuevos montos y extras

El mes de marzo trae novedades cruciales para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con el inicio del ciclo lectivo, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, conocer con exactitud la fecha de cobro y los nuevos montos actualizados es fundamental para la planificación económica familiar cotidiana.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado un nuevo aumento por movilidad, lo que impactará directamente en los bolsillos de millones de beneficiarios en todo el país. A continuación, desglosamos con nivel de detalle el cronograma oficial de depósitos, cuánto dinero efectivo se cobra en mano tras las retenciones vigentes y qué beneficios adicionales se acoplan durante este mes clave.

Cuándo se cobra la AUH en marzo de 2026: calendario oficial

Para garantizar un proceso de cobro fluido y ordenado, el organismo previsional organiza los depósitos basándose en el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Este esquema escalonado busca evitar demoras y colapsos en los cajeros automáticos, un factor logístico indispensable en las zonas más densamente pobladas del Conurbano Bonaerense.

Los fondos estarán acreditados a primera hora de la mañana en las cuentas bancarias de la seguridad social. El cronograma oficial de pagos para la AUH en marzo de 2026 queda establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

lunes 9 de marzo. DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

martes 10 de marzo. DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

miércoles 11 de marzo. DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

jueves 12 de marzo. DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

viernes 13 de marzo. DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

lunes 16 de marzo. DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

martes 17 de marzo. DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

miércoles 18 de marzo. DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

jueves 19 de marzo. DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Ver también: Ayuda Escolar 2026: qué se sabe del aumento, de cuánto será el nuevo monto y quiénes cobran

Aumento confirmado por movilidad: cómo se calcula el nuevo ingreso

El esquema de actualización previsional actualmente vigente, normado por el Decreto 274/2024, establece ajustes automáticos y mensuales que están atados de forma directa al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Para los haberes correspondientes a marzo de 2026, se aplica la inflación registrada oficialmente durante el mes de enero, la cual cerró en un 2,88%.

Este mecanismo de recomposición mensual tiene como objetivo central proteger el poder de compra de los sectores más vulnerables frente a las variaciones macroeconómicas. Es fundamental tener presente que, por normativa histórica, ANSES retiene el 20% del monto total bruto todos los meses. Este porcentaje no representa una pérdida del capital, sino un ahorro forzoso que se recupera íntegramente al año siguiente, una vez que el titular presenta la Libreta de la AUH para certificar la asistencia escolar, el esquema de vacunación y los controles de salud obligatorios de los menores.

Montos exactos de la AUH para marzo 2026: cuánto dinero se deposita

Con el incremento del 2,88% integrado al cálculo, el valor bruto general de la asignación experimenta una suba real, pero el saldo que las familias ven reflejado en sus tarjetas de débito corresponde al 80% de ese total.

Para aportar claridad financiera y evitar confusiones, la siguiente tabla comparativa detalla exactamente cuánto se percibe de forma neta por cada hijo a cargo durante este mes:

Concepto liquidado por ANSES Monto total bruto (100%) Retención mensual (20%) Cobro neto en cuenta (80%) AUH (por cada hijo menor) $132.814,00 $26.562,80 $106.251,20 AUH con Discapacidad $432.461,00 $86.492,20 $345.968,80

En términos prácticos, una familia promedio con dos hijos menores y sin discapacidad recibirá en su caja de ahorro un piso de $212.502,40 únicamente en concepto de asignación directa, cifra a la que posteriormente se le deben sumar los programas alimentarios y de contención escolar aplicables.

Extras compatibles en marzo: Tarjeta Alimentar, Plan 1000 Días y Ayuda Escolar

La Asignación Universal por Hijo no opera de forma aislada, sino que funciona como la principal puerta de entrada a la red de políticas de asistencia del Ministerio de Capital Humano. Estos refuerzos son vitales para sostener la canasta básica alimentaria.

Los principales complementos económicos que se anexan al depósito de marzo son:

Tarjeta Alimentar: Aunque no está atada a la fórmula de movilidad y mantiene sus valores previos sin aumentos en esta instancia, inyecta un saldo irremplazable. Se depositan $52.250 por un hijo, $81.936 por dos, y $108.062 para familias con tres o más hijos de hasta 14 años de edad.

Aunque no está atada a la fórmula de movilidad y mantiene sus valores previos sin aumentos en esta instancia, inyecta un saldo irremplazable. Se depositan por un hijo, por dos, y para familias con tres o más hijos de hasta 14 años de edad. Complemento Leche (Plan 1000 Días): Orientado exclusivamente a la nutrición de niños de hasta 3 años y mujeres gestantes. Este concepto sí fue actualizado por movilidad, alcanzando en marzo los $50.094 por cada menor en ese rango etario.

Orientado exclusivamente a la nutrición de niños de hasta 3 años y mujeres gestantes. Este concepto sí fue actualizado por movilidad, alcanzando en marzo los por cada menor en ese rango etario. Ayuda Escolar Anual: Históricamente, marzo marca el desembolso automático de esta partida para las familias con hijos escolarizados. Su propósito es amortiguar el severo impacto económico que representa la compra de útiles, indumentaria y matrículas institucionales.

Es importante destacar que el cruce de datos para el cobro de la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días es completamente automático. No se requieren trámites presenciales ni validaciones en oficinas; el sistema identifica la edad de los menores y ejecuta el depósito en la misma cuenta y fecha en la que se cobra la prestación principal.

Impacto económico directo en las familias de la Provincia de Buenos Aires

El tercer mes del año conforma, tradicionalmente, uno de los periodos de mayor exigencia para la economía doméstica bonaerense. El retorno masivo a las aulas a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires obliga a las familias a realizar desembolsos considerables que van desde la canasta escolar hasta la recarga constante de la tarjeta SUBE y la planificación de viandas.

Ver también: ¿Empiezan las clases en la Provincia de Buenos Aires? Calendario, paritarias y claves del ciclo lectivo 2026

Para un hogar tipo radicado en el Gran Buenos Aires, la convergencia temporal del pago de la AUH con aumento, la liquidación de la Tarjeta Alimentar y el ingreso de la Ayuda Escolar se traduce en una herramienta de supervivencia y planificación insustituible. Además, estos fondos se transforman casi instantáneamente en consumo, dinamizando las economías de proximidad: los almacenes de barrio, ferias y librerías locales son los primeros receptores de este capital circulante.

Para evitar desinformación o ser víctima de fraudes virtuales en fechas de alta sensibilidad financiera, se recomienda a todos los titulares verificar su liquidación exacta de manera personal ingresando a la plataforma oficial de Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.