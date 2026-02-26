ANSES activa un pago extra clave antes de marzo: quiénes lo cobran esta semana y cómo reclamarlo

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, con especial atención en la Provincia de Buenos Aires donde las clases comienzan en los primeros días de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la liquidación de una asistencia económica de vital importancia. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un pago extra por hijo diseñado para mitigar el fuerte impacto económico que genera la compra de la canasta escolar en los bolsillos de las familias argentinas.

En un escenario macroeconómico complejo donde la inflación exige una planificación detallada de los gastos domésticos, este refuerzo previsional se vuelve un pilar indispensable. El organismo ha comenzado a liberar los fondos para que el dinero esté disponible en las cuentas de los beneficiarios justo antes del regreso a las aulas. Sin embargo, para garantizar el cobro efectivo y no perder el beneficio, es imperativo cumplir con una serie de trámites obligatorios y conocer en detalle los topes de ingresos vigentes.

Qué es este pago adicional de ANSES y por qué su liquidación es urgente

La Ayuda Escolar Anual es una asignación de pago único que el Estado nacional deposita todos los años a los trabajadores formales, monotributistas y beneficiarios de programas sociales que tienen hijos en edad escolar. Su objetivo primordial, más allá de la asistencia monetaria, es garantizar el acceso a la educación oficial y proveer recursos inmediatos para la adquisición de útiles, indumentaria y materiales didácticos.

Durante la última semana de febrero, la base de datos de ANSES acelera el cruce de información para habilitar las transferencias. Aquellos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que ya tenían sus certificados de escolaridad validados previamente, están viendo el impacto directo del beneficio en sus cuentas bancarias junto con sus haberes habituales.

El adelanto estratégico de esta liquidación antes de que inicie marzo responde a una necesidad logística y social profunda. Las familias, particularmente en distritos densamente poblados como el conurbano bonaerense, requieren liquidez inmediata para poder afrontar los elevados aumentos interanuales registrados en librerías y comercios de indumentaria escolar.

Requisitos y topes de ingresos: quiénes quedan excluidos del beneficio

Es fundamental comprender que no todos los inscriptos en el sistema previsional tienen el cobro garantizado de manera automática. El sistema aplica filtros estrictos basados en la edad de los menores, la regularidad escolar comprobable y, sobre todo, el nivel de ingresos del grupo familiar. Un análisis detallado de estas variables es crucial para saber si se está habilitado para recibir los fondos esta semana.

Para acceder al pago extra, los hijos o menores a cargo deben tener entre 45 días de vida y 17 años inclusive, y asistir de forma regular a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial. La única excepción a esta regla radica en la salud: en el caso de hijos con discapacidad, ANSES eliminó tanto el límite de edad como los topes de ingresos familiares, asegurando así una cobertura económica de carácter universal para este sector vulnerable.

Para la mayoría de los trabajadores y beneficiarios, rigen los siguientes límites de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) actualizados a febrero de 2026:

Ingreso máximo del grupo familiar: $5.292.758 brutos mensuales.

$5.292.758 brutos mensuales. Ingreso máximo individual por integrante: $2.646.379 brutos mensuales.

$2.646.379 brutos mensuales. Condición excluyente: Si tan solo un miembro de la familia supera el tope individual establecido, la totalidad del grupo familiar queda excluida del cobro de la Ayuda Escolar, sin importar la suma de los ingresos conjuntos.

Tabla explicativa: montos totales a cobrar según la composición familiar

Para facilitar la comprensión del impacto real de este bono en la economía de cada hogar, la siguiente tabla detalla el ingreso exacto que percibirán las familias de forma exclusiva en concepto de Ayuda Escolar 2026. Cabe destacar que este monto no incluye la asignación mensual ordinaria, la Tarjeta Alimentar ni el Complemento Leche.

Hijos escolarizados a cargo Monto total de la Ayuda Escolar (Pago único) Requisito indispensable para la liquidación 1 hijo $85.000 Certificado de alumno regular validado 2 hijos $170.000 Certificado de alumno regular por cada uno 3 hijos $255.000 Certificado de alumno regular por cada uno 4 hijos o más $340.000 o superior (Se suman $85.000 por hijo) Certificado de alumno regular por cada uno

Cómo reclamar el pago y cargar el certificado escolar paso a paso

Aunque en muchos casos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) el pago se activa de forma automática gracias al cruce de datos del Estado con los ministerios de educación de cada provincia, una gran proporción de los titulares del SUAF debe realizar la gestión de forma manual. Resulta de carácter obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad completo y firmado por las autoridades de la institución educativa para que ANSES libere los fondos retenidos.

El trámite de reclamación y validación es completamente digital y no requiere intermediarios. Para evitar rechazos o severas demoras en el depósito bancario, se recomienda seguir el siguiente procedimiento con extrema precisión:

Acceso al portal oficial: Ingresar a la plataforma digital Mi ANSES (ya sea mediante la página web o la aplicación móvil) utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal.

Ingresar a la plataforma digital Mi ANSES (ya sea mediante la página web o la aplicación móvil) utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal. Generación del formulario oficial: Dirigirse al menú lateral del sistema, seleccionar la pestaña “Hijos” y luego presionar en “Presentar un Certificado Escolar”. En esta sección se debe generar el formulario PS 2.68 correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Dirigirse al menú lateral del sistema, seleccionar la pestaña “Hijos” y luego presionar en “Presentar un Certificado Escolar”. En esta sección se debe generar el formulario PS 2.68 correspondiente al ciclo lectivo 2026. Firma presencial de la institución: Descargar e imprimir el documento generado. Llevarlo físicamente a la escuela (en la Provincia de Buenos Aires o el distrito correspondiente) para que las autoridades del colegio lo completen, lo sellen y lo firmen. Es crucial que el papel no presente tachaduras ni enmiendas de ningún tipo.

Descargar e imprimir el documento generado. Llevarlo físicamente a la escuela (en la Provincia de Buenos Aires o el distrito correspondiente) para que las autoridades del colegio lo completen, lo sellen y lo firmen. Es crucial que el papel no presente tachaduras ni enmiendas de ningún tipo. Carga en el sistema: Tomar una fotografía nítida y bien iluminada del formulario ya firmado, volver a iniciar sesión en Mi ANSES y subir la imagen en la misma sección donde se generó.

Tomar una fotografía nítida y bien iluminada del formulario ya firmado, volver a iniciar sesión en Mi ANSES y subir la imagen en la misma sección donde se generó. Acreditación de fondos: Una vez que el sistema emita el comprobante de carga exitosa, el expediente pasará a revisión. El pago de los $85.000 se acreditará automáticamente en la cuenta sueldo o cuenta de la seguridad social dentro de los 60 días posteriores a la validación del documento.

Qué hacer si no cobraste la Ayuda Escolar o hay demoras en el depósito

Es frecuente que, ante la masividad de los pagos de esta semana, algunos usuarios no visualicen el depósito de forma inmediata. Si el beneficiario cumple con todos los requisitos de ingresos y ha cargado el certificado correctamente, el primer paso es verificar el estado del trámite dentro de Mi ANSES. En la sección de consultas, el sistema indicará si el certificado fue “Aprobado”, “En revisión” o “Rechazado”.

En caso de que el documento figure como rechazado, generalmente se debe a que la fotografía enviada estaba borrosa o faltaba el sello oficial del colegio. La solución inmediata consiste en volver a tomar una fotografía clara del formulario y repetir el proceso de carga digital. No es necesario solicitar un turno presencial a menos que el sistema bloquee la gestión online de forma reiterada.

Jubilados y pensionados: el pago extra proporcional que finaliza esta semana

Más allá de la asistencia escolar orientada a las familias y la niñez, la agenda de ANSES de esta última semana de febrero contempla también una inyección de capital crucial para la tercera edad. Hasta el viernes 27 de febrero, el organismo previsional continúa abonando el bono complementario proporcional para aquellos jubilados y pensionados que perciben haberes ligeramente superiores a la jubilación mínima.

Este refuerzo económico particular fue estructurado para garantizar que ningún adulto mayor perciba un ingreso total inferior a $429.254,35 durante el segundo mes del año. Quienes superen dicha base previsional con su haber original no están alcanzados por este extra.

Mantener los datos de contacto y el grupo familiar debidamente actualizados en el portal de ANSES, así como respetar a rajatabla las fechas establecidas por el calendario oficial, constituyen las herramientas más efectivas para evitar interrupciones en los cobros. La proactividad del titular al gestionar la Ayuda Escolar asegura el respaldo económico necesario para que los estudiantes comiencen el año lectivo en las mejores condiciones posibles.