Nuevos montos de SUAF en marzo de 2026: calendario de pagos y los topes que pueden dejarte afuera

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo esquema de cobros para las Asignaciones Familiares (SUAF) que rige desde este lunes 2 de marzo de 2026. Con un incremento confirmado del 2,88% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados verán una actualización en sus haberes mensuales.

Este ajuste no solo impacta en el dinero de bolsillo por cada hijo, sino que también modifica los límites máximos de ingresos permitidos para permanecer dentro del sistema. A continuación, detallamos los montos exactos, las fechas de cobro por DNI y los nuevos requisitos de ingresos para evitar la suspensión del beneficio.

Montos actualizados de las asignaciones familiares para marzo 2026

Tras la publicación de la Resolución 55/2026 en el Boletín Oficial, el valor general de la asignación por hijo para el primer rango de ingresos se fijó en $66.414. Es importante recordar que este monto varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona de residencia del beneficiario.

Para quienes tienen hijos con discapacidad, el monto base asciende a $216.240, una cifra que se incrementa significativamente en zonas desfavorables como la Patagonia (Zona 1), donde puede superar los $280.000 según el tramo correspondiente.

Categoría de prestación Monto marzo 2026 (Valor General) Asignación por hijo (Tramo I) $66.414 Hijo con discapacidad (Tramo I) $216.240 Asignación prenatal (Tramo I) $66.414 Ayuda escolar anual (General) $85.000 Nacimiento (Pago único) $77.414 Matrimonio (Pago único) $115.913 Adopción (Pago único) $462.845

Nuevos topes de ingreso: quiénes quedan excluidos del beneficio

Uno de los puntos más críticos de la actualización de marzo es el ajuste de los topes de ingresos. Para continuar percibiendo el SUAF, ANSES verifica que ni el total del hogar ni ninguno de los integrantes por separado supere ciertos límites. Si un solo padre gana por encima del máximo individual, toda la familia queda excluida del cobro, independientemente de que el otro progenitor no tenga ingresos.

Desde este mes, los límites vigentes son:

Tope individual de ingresos: $2.722.595 mensuales brutos.

$2.722.595 mensuales brutos. Tope máximo del Grupo Familiar (IGF): $5.445.190 mensuales brutos.

Nota importante: Para el cobro de la asignación por hijo con discapacidad, no rigen los topes de ingresos máximos, garantizando la cobertura prestacional sin importar la situación salarial de los padres.

Calendario de pagos SUAF marzo 2026: fechas confirmadas por DNI

El cronograma de pagos comenzará la segunda semana del mes. Los depósitos se realizan directamente en la cuenta bancaria declarada o junto con el salario mensual. Verificá tu fecha de cobro según el último número de tu documento:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

lunes 9 de marzo. DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

martes 10 de marzo. DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

miércoles 11 de marzo. DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

jueves 12 de marzo. DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

viernes 13 de marzo. DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

lunes 16 de marzo. DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

martes 17 de marzo. DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

miércoles 18 de marzo. DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

jueves 19 de marzo. DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Ayuda escolar anual y asignaciones por única vez

Marzo es el mes clave para la Ayuda escolar anual. El monto base para este ciclo lectivo 2026 se estableció en $85.000 por cada hijo en edad escolar (desde los 45 días hasta los 17 años inclusive). Este pago es automático para quienes presentaron el certificado de escolaridad el año anterior, mientras que el resto deberá gestionarlo a través de Mi ANSES.

Asimismo, las asignaciones de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) se liquidarán en dos quincenas: la primera del 10 de marzo al 10 de abril, y la segunda del 20 de marzo al 10 de abril. Recordá mantener actualizados tus datos de vínculos familiares en el sistema para evitar demoras en la acreditación.