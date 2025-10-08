Suspensión de Clases: El PARO DOCENTE afectará a millones de alumnos

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó la convocatoria a un Paro Nacional Docente de 24 horas para el martes 14 de octubre de 2025. La medida, que busca visibilizar el malestar del sector por el desfinanciamiento educativo, generará una suspensión total de clases en escuelas de la mayoría de las provincias, afectando a millones de estudiantes.

El conflicto escaló a nivel federal y pone en pausa el ciclo lectivo a mitad de octubre. Es fundamental que las familias estén atentas a cómo impactará esta medida en cada jurisdicción.

¿Qué escuelas suspenden las clases el 14 de octubre?

La suspensión de actividades será una realidad para la inmensa mayoría de las escuelas públicas y, en menor medida, en las de gestión privada con aporte estatal, a lo largo y ancho del país. La adhesión al llamado de CTERA es amplia e incluye a los sindicatos docentes de mayor peso en las provincias.

El panorama en las principales jurisdicciones

Jurisdicción Entidades Gremiales que Adhieren Alcance de la Suspensión Provincia de Buenos Aires Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET, SADOP) Alto impacto en todos los niveles y modalidades, tanto públicas como privadas con aporte estatal. Santa Fe AMSAFE (sector público) Adhesión fuerte en escuelas públicas. El gremio SADOP (privadas) acompaña la protesta sin paro de actividades. San Juan UDAP (Unión Docentes Argentinos de San Juan) Adhesión confirmada en escuelas públicas provinciales. Nivel Nacional CTERA y gremios de la CGT (UDA, AMET, CEA, SADOP) La convocatoria abarca a docentes de escuelas públicas de todo el país, y en menor medida a colegios privados.

Es importante destacar que, si bien el gremio de docentes privados SADOP forma parte de la convocatoria nacional, en muchos distritos (como Santa Fe) confirmaron que acompañarán la protesta sin suspensión de clases. Por eso, si tu hijo asiste a una institución privada, podés tener clases normales.

La situación en el Nivel Inicial y Secundario

El paro está convocado para todos los niveles del sistema educativo: Inicial, Primario, Secundario y Superior. Esto significa que la suspensión de clases es total en las instituciones que adhieran a la medida de fuerza.

El eje del reclamo: por qué los docentes llegan al paro

La suspensión de clases no es una medida aislada, sino el punto más alto de un plan de lucha que se intensificó tras meses de negociaciones fallidas. El principal motor del conflicto es el ajuste presupuestario y el consecuente deterioro salarial.

Los gremios denuncian que las políticas actuales profundizan el desfinanciamiento educativo, afectando directamente la Ley de Educación Nacional. Los puntos clave de la demanda que llevan a la suspensión de clases son:

El fantasma del FONID: La no restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es el punto más sensible, ya que este monto es vital en el salario de bolsillo de muchos docentes. Su eliminación representa una reducción salarial en todo el país.

La no restitución del (FONID) es el punto más sensible, ya que este monto es vital en el salario de bolsillo de muchos docentes. Su eliminación representa una reducción salarial en todo el país. Atraso salarial: La exigencia de una Paritaria Nacional Docente urgente para establecer un piso salarial que supere la línea de pobreza, en un contexto de alta inflación.

La exigencia de una urgente para establecer un piso salarial que supere la línea de pobreza, en un contexto de alta inflación. Condiciones laborales y edilicias: Reclamos por falta de inversión en infraestructura escolar (aulas y edificios dignos) y mejoras en la salud laboral del sector.

Impacto en el ciclo lectivo: ¿se recuperarán las clases?

Cada día sin clases genera un debate sobre el impacto pedagógico y la pérdida de la continuidad educativa. Aunque los gobiernos provinciales generalmente aseguran que el ciclo lectivo (185 días) no está en riesgo, la acumulación de medidas de fuerza afecta la trayectoria escolar de millones de chicos.

La ausencia de previsibilidad es uno de los mayores daños colaterales. Académicos y especialistas en educación advierten que reducir la discusión solo al salario, sin resolver problemas estructurales de financiamiento y calidad, es una política de corto plazo que impacta directamente en la calidad educativa y agranda las brechas de desigualdad entre los alumnos.

