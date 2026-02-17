Sueldos docentes y estatales bonaerenses: La Provincia liquidó un aumento del 1,5% “a cuenta” para febrero

En un escenario de alta tensión paritaria y con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tomó una decisión unilateral para intentar calmar las aguas. Ante la falta de un acuerdo definitivo con los gremios, la gestión de Axel Kicillof procedió a liquidar un incremento salarial del 1,5% “a cuenta” para los haberes correspondientes al mes de febrero de 2026.

Esta medida alcanza de forma directa a los docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y a los trabajadores estatales enmarcados en la Ley 10.430. El objetivo oficial es evitar que el poder adquisitivo de los empleados públicos quede congelado mientras continúan las negociaciones en la mesa técnica salarial.

Los detalles del aumento: ¿quiénes y cómo lo cobran?

El incremento del 1,5% se aplica sobre la base salarial de enero de 2026 y tiene carácter de “pago a cuenta“. Esto significa que, una vez que se alcance un acuerdo paritario final, este porcentaje se absorberá dentro de la suba definitiva que se pacte.

Para los docentes, este ajuste impacta en el sueldo básico y en los diversos ítems que componen el salario conformado, como la bonificación por antigüedad y el concepto de ruralidad. En el caso de los estatales de la administración central, el aumento también se verá reflejado en las horas adicionales y regímenes de disponibilidad.

Conflicto docente: el inicio de clases en la mira

Pese a la liquidación del 1,5%, los gremios docentes mantienen el estado de alerta. Desde SUTEBA y la FEB señalaron que, si bien el pago alivia la situación inmediata, todavía se encuentran lejos de las pretensiones sindicales, que exigen una cláusula de actualización mensual automática para no perder contra la inflación acumulada del primer trimestre.

La preocupación central radica en el calendario escolar. Con el 2 de marzo como fecha fijada para el comienzo de las clases en la provincia, la resolución de este conflicto es una carrera contra reloj. Los gremios advierten que, de no haber una oferta superadora que contemple el recupero de lo perdido en 2025, el ciclo lectivo podría comenzar con medidas de fuerza.

Impacto en jubilados del IPS

Un dato relevante para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) es que, dada la naturaleza de la movilidad jubilatoria en la provincia, este incremento del 1,5% también se trasladará a los jubilados y pensionados docentes y estatales. Sin embargo, debido a los tiempos de procesamiento administrativo, es probable que este sector vea reflejado el aumento en el calendario de pagos de finales de marzo o mediante una planilla complementaria.