¡Sigue el “veranito” en pleno invierno! Pero… ¿llega la tormenta de Santa Rosa?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 26 de agosto se mantendrá el tiempo estable y con temperaturas agradables en toda la provincia de Buenos Aires, consolidando una racha de días templados que permite dejar de lado el abrigo pesado.

Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado y el viento soplará levemente del oeste, aportando una sensación térmica confortable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados, con picos que podrían llegar a 20 grados al mediodía. Durante la jornada, los vientos rotarán al norte con velocidades de entre 4 y 11 km/h, y ráfagas que alcanzarán los 20 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 80%.

Para la tarde, se prevé que la máxima alcance los 21 grados, ideal para actividades al aire libre como caminatas, paseos en bicicleta o disfrutar de una mateada con amigos en un parque. Hacia la noche, el descenso será paulatino, con marcas cercanas a 13 grados y sin presencia de lluvias.

El miércoles continuará con condiciones similares, temperaturas entre 12 y 22 grados, cielo despejado y viento del norte. En tanto, el jueves se presentará con aumento de nubosidad, pero sin precipitaciones, con mínima de 10 y máxima de 20 grados.

UN INVIERNO QUE COMIENZA A CEDER

Con estas jornadas templadas y soleadas, el invierno empieza a mostrar señales de retirada para dar paso a la estación más florida del año. Aunque falta menos de un mes para la llegada oficial de la primavera, la provincia ya disfruta de días perfectos para realizar actividades al aire libre.

Sin embargo, este panorama estable tendrá una pausa en los próximos días. Según las proyecciones, la tradicional tormenta de Santa Rosa llegaría este año con puntualidad e intensidad destacada el 30 de agosto.

Este fenómeno, que según la tradición popular marca el inicio de un cambio de ciclo climático, podría traer lluvias y tormentas fuertes, por lo que se recomienda seguir atentamente los próximos reportes meteorológicos.