Sergio “Kun” Agüero anunció su retiro del fútbol profesional

Sergio “Kun” Agüero anunció hoy públicamente su retiro definitivo del fútbol profesional a causa de la afección cardíaca que padece. “Estoy muy orgulloso por mi carrera”, aseveró el jugador.

Con lagrimas en los ojos, el delantero argentino anunció: “He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, que han hecho lo mejor y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace diez días, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no había mucha…”, dijo.

“Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soné jugar al fútbol, desde los 5 años que toqué una pelota. Mi sueño era jugar en Primera División. Agradecer a Independiente donde me formé, al Atlético de Madrid que apostó por mi con 18 años para hacer las cosas en Europa. La gente del City que ya sabe lo que siento, he dejado lo mejor ahí, me trataron muy bien. Y al Barsa, Joan y todo el equipo que ha contado conmigo. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo pero las cosas pasan por algo, me trataton muy bien desde que llegué, la gente también. Y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo. Agradecer a todos los que están acá, a mi familia, a los que trabajaron conmigo, mis compañeros hasta hace poco en el Barsa”, manifestó el Kun.

En ese sentido, el delantero manifestó: “Hice lo mejor para ayudar a ganar. Gracias a los que me ayudaron a crecer, me voy con la cabeza alta y feliz, no sé qué me esperará ahora pero tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor para mi. Gracias a los periodistas, que a veces me trataron bien y a veces no je. A todos los hinchas de los clubes que jugué. Me quedó con cosas muy bonitas, gracias”.