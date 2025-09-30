Septiembre se despide con clima estable y octubre arranca con calorcito

Francisco Díaz
dia agradavle

La primavera avanza con buen tiempo en la Provincia de Buenos Aires, acompañada de temperaturas agradables que marcarán el pulso de la última jornada de septiembre y del inicio de octubre, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Martes 30: cierre del mes con clima estable

El último día de septiembre se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y algo nublado hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 12° de mínima y 25° de máxima, configurando un día primaveral típico y sin probabilidades de lluvia.

Tendencia para los próximos días

De acuerdo con el SMN, las buenas condiciones se mantendrán durante el resto de la semana:

DíaCondición del cieloTemp. mínimaTemp. máxima
MiércolesAlgo a parcialmente nublado11°23°
JuevesParcialmente nublado12°23°
ViernesParcialmente nublado13°26°
SábadoParcialmente nublado14°25°
DomingoParcialmente nublado15°24°

Un viernes más cálido

El viernes se perfila como la jornada más calurosa de la semana, con marcas que podrían alcanzar los 26 grados, aunque todavía bajo un marco de clima agradable y sin precipitaciones previstas.

Un fin de semana ideal

Tanto el sábado como el domingo se mantendrán con temperaturas cálidas aunque se presentarán lluvias entre la madrugada y mañana del domingo, mejorando paulatinamente durante el transcurso del día, no obstante configura un escenario ideal para disfrutar actividades al aire libre como caminatas, paseos en bicicleta o reuniones familiares. Los especialistas recomiendan aprovechar estas jornadas con comidas livianas pero nutritivas, típicas de la estación, que acompañen la dinámica del clima templado.

En resumen, la primavera consolida su presencia en la Provincia de Buenos Aires con un cierre de septiembre y comienzo de octubre donde predominan las buenas condiciones del tiempo, sin lluvias a la vista y con temperaturas que favorecen el disfrute de la vida al aire libre.

