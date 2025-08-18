Semana con contrastes climáticos: Inestabilidad, fuertes tormentas y un respiro primaveral

En la segunda quincena de agosto, el invierno comienza a ceder terreno en la provincia de Buenos Aires. Si bien la primavera meteorológica se inicia el 1 de septiembre —y la astronómica entre el 21 y 23 del próximo mes—, ya se perciben días con mayor luz solar, temperaturas más agradables y un paulatino ascenso térmico.

Pronóstico día por día en la provincia de Buenos Aires

Lunes 18 de agosto:

Se espera una de las jornadas más templadas de la semana. Las temperaturas oscilarán entre 10°C de mínima y 15°C de máxima , con cielo mayormente nublado en niveles bajos . El viento alcanzará los 50 km/h y hacia la tarde-noche podrían registrarse lluvias aisladas .

Se espera una de las jornadas más templadas de la semana. Las temperaturas oscilarán entre , con . El y hacia la tarde-noche podrían registrarse . Martes 19 de agosto:

Será el día más inestable de la semana . El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte de la provincia . Se anticipan lluvias durante toda la jornada, con temperaturas entre 13°C y 15°C y un viento que se intensificará hacia la tarde .

Será el . El por . Se anticipan lluvias durante toda la jornada, con temperaturas entre y un . Miércoles 20 de agosto:

Continuará el mal tiempo, aunque con un leve repunte térmico. La mínima será de 12°C y la máxima de 17°C , con chubascos matinales, cielo mayormente cubierto y ráfagas de hasta 60 km/h .

Continuará el mal tiempo, aunque con un leve repunte térmico. La mínima será de y la máxima de , con . Jueves 21 de agosto:

Se prevé un mejoramiento temporario . La mínima descenderá a 7°C y la máxima alcanzará los 17°C , con cielo entre soleado y parcialmente nublado . No se esperan precipitaciones.

Se prevé un . La mínima descenderá a y la máxima alcanzará los , con . No se esperan precipitaciones. Viernes 22 de agosto:

Retornará la nubosidad plena, aunque sin lluvias previstas. Las marcas térmicas estarán entre 10°C y 16°C, bajo un cielo totalmente cubierto.

Panorama general

Con este escenario, la provincia transita una semana de contrastes climáticos: desde la inestabilidad marcada del martes, con tormentas y vientos fuertes, hasta un breve respiro hacia el jueves, cuando el tiempo se presentará más estable. El ingreso de la primavera comienza a sentirse, aunque el invierno aún se hace notar con sus típicos vaivenes.