Semana con contrastes climáticos: Inestabilidad, fuertes tormentas y un respiro primaveral

En la segunda quincena de agosto, el invierno comienza a ceder terreno en la provincia de Buenos Aires. Si bien la primavera meteorológica se inicia el 1 de septiembre —y la astronómica entre el 21 y 23 del próximo mes—, ya se perciben días con mayor luz solar, temperaturas más agradables y un paulatino ascenso térmico.
Pronóstico día por día en la provincia de Buenos Aires
- Lunes 18 de agosto:
Se espera una de las jornadas más templadas de la semana. Las temperaturas oscilarán entre 10°C de mínima y 15°C de máxima, con cielo mayormente nublado en niveles bajos. El viento alcanzará los 50 km/h y hacia la tarde-noche podrían registrarse lluvias aisladas.
- Martes 19 de agosto:
Será el día más inestable de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte de la provincia. Se anticipan lluvias durante toda la jornada, con temperaturas entre 13°C y 15°C y un viento que se intensificará hacia la tarde.
- Miércoles 20 de agosto:
Continuará el mal tiempo, aunque con un leve repunte térmico. La mínima será de 12°C y la máxima de 17°C, con chubascos matinales, cielo mayormente cubierto y ráfagas de hasta 60 km/h.
- Jueves 21 de agosto:
Se prevé un mejoramiento temporario. La mínima descenderá a 7°C y la máxima alcanzará los 17°C, con cielo entre soleado y parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones.
- Viernes 22 de agosto:
Retornará la nubosidad plena, aunque sin lluvias previstas. Las marcas térmicas estarán entre 10°C y 16°C, bajo un cielo totalmente cubierto.
Panorama general
Con este escenario, la provincia transita una semana de contrastes climáticos: desde la inestabilidad marcada del martes, con tormentas y vientos fuertes, hasta un breve respiro hacia el jueves, cuando el tiempo se presentará más estable. El ingreso de la primavera comienza a sentirse, aunque el invierno aún se hace notar con sus típicos vaivenes.