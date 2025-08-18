Se viene el temporal: Conocé qué distritos quedarán bajo la furia de la ciclogénesis

A medida que transcurren las horas, crece la expectativa en torno a la ciclogénesis que afectará a gran parte de la Provincia de Buenos Aires durante el martes 19 de agosto.

Para la tarde y noche de este lunes 18, se prevé la ocurrencia de lluvias débiles y tormentas aisladas, antesala de un martes donde todos los ojos estarán puestos en la evolución del fenómeno atmosférico.

Según indicaron desde Meteored, la atmósfera presenta un nivel de humedad muy elevado que podría favorecer la formación de tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas de viento e incluso ocasional caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo para el territorio bonaerense, por tormentas fuertes y lluvias intensas. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 50 y 70 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual. Además, no se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas de precipitación.

Otro fenómeno asociado a la ciclogénesis será el incremento del viento, especialmente a partir del martes por la tarde y durante el miércoles, con ráfagas intensas del sector sudoeste.

Distritos en alerta

De acuerdo al mapa oficial del SMN, el nivel de alerta amarillo rige para los siguientes distritos de la Provincia de Buenos Aires:

Recomendaciones oficiales ante el alerta

El SMN recuerda a la población:

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

Mantener limpios desagües y rejillas para prevenir anegamientos.

Asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

Ante caída de granizo, resguardarse en lugares seguros.

Evolución del tiempo