Se asoma la primavera: Con temperaturas agradables cierra la semana

Con el frío en retirada, gran parte de la provincia de Buenos Aires atravesó una semana de temperaturas templadas y condiciones estables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta tendencia continuará para cerrar la semana y dará paso a un fin de semana con marcas agradables.
📌 Viernes:
- Se esperan neblinas en la madrugada en zonas del interior bonaerense.
- El cielo permanecerá algo nublado durante toda la jornada.
- Las temperaturas oscilarán entre 9 °C de mínima y 21 °C de máxima, ideales para actividades al aire libre.
📌 Sábado:
- El día arrancará con cielo mayormente nublado.
- Las temperaturas se ubicarán entre 8 °C y 20 °C, manteniendo un ambiente fresco pero agradable.
📌 Domingo:
- Predominará el cielo mayormente nublado en casi todo el territorio bonaerense.
- La mínima será de aproximadamente 11 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 23 °C, señal de que la primavera está cada vez más cerca.
Recomendación: El leve aumento de las temperaturas y las jornadas nubladas ofrecen un buen panorama para paseos, actividades familiares o tareas de campo, especialmente tras varias semanas de frío.