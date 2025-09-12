Se asoma la primavera: Con temperaturas agradables cierra la semana

Francisco Díaz

Con el frío en retirada, gran parte de la provincia de Buenos Aires atravesó una semana de temperaturas templadas y condiciones estables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta tendencia continuará para cerrar la semana y dará paso a un fin de semana con marcas agradables.

📌 Viernes:

  • Se esperan neblinas en la madrugada en zonas del interior bonaerense.
  • El cielo permanecerá algo nublado durante toda la jornada.
  • Las temperaturas oscilarán entre 9 °C de mínima y 21 °C de máxima, ideales para actividades al aire libre.

📌 Sábado:

  • El día arrancará con cielo mayormente nublado.
  • Las temperaturas se ubicarán entre 8 °C y 20 °C, manteniendo un ambiente fresco pero agradable.

📌 Domingo:

  • Predominará el cielo mayormente nublado en casi todo el territorio bonaerense.
  • La mínima será de aproximadamente 11 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 23 °C, señal de que la primavera está cada vez más cerca.

Recomendación: El leve aumento de las temperaturas y las jornadas nubladas ofrecen un buen panorama para paseos, actividades familiares o tareas de campo, especialmente tras varias semanas de frío.

