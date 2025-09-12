Se asoma la primavera: Con temperaturas agradables cierra la semana

Con el frío en retirada, gran parte de la provincia de Buenos Aires atravesó una semana de temperaturas templadas y condiciones estables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta tendencia continuará para cerrar la semana y dará paso a un fin de semana con marcas agradables.

📌 Viernes:

Se esperan neblinas en la madrugada en zonas del interior bonaerense.

en zonas del interior bonaerense. El cielo permanecerá algo nublado durante toda la jornada.

durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 9 °C de mínima y 21 °C de máxima, ideales para actividades al aire libre.

📌 Sábado:

El día arrancará con cielo mayormente nublado .

. Las temperaturas se ubicarán entre 8 °C y 20 °C, manteniendo un ambiente fresco pero agradable.

📌 Domingo:

Predominará el cielo mayormente nublado en casi todo el territorio bonaerense.

en casi todo el territorio bonaerense. La mínima será de aproximadamente 11 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 23 °C, señal de que la primavera está cada vez más cerca.

Recomendación: El leve aumento de las temperaturas y las jornadas nubladas ofrecen un buen panorama para paseos, actividades familiares o tareas de campo, especialmente tras varias semanas de frío.