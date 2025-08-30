Sábado inestable y cielo cubierto: ¿Cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?

La provincia de Buenos Aires se prepara para un fin de semana marcado por lluvias y tormentas. Tras varios días con temperaturas primaverales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio de condiciones a partir de este sábado por la noche, que se extenderá durante el domingo y parte del lunes.

Para este sábado, se prevé una jornada mayormente nublada, con neblinas y temperaturas que oscilarán entre 12 y 19 grados. Hacia el final del día se esperan lluvias aisladas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, lo que anticipa un domingo inestable.

El domingo se caracterizará por el mal tiempo. Se esperan precipitaciones de variada intensidad a lo largo de toda la jornada, con temperaturas mínimas cercanas a los 10 grados y máximas de hasta 19 grados. Las ráfagas de viento, inicialmente del sudeste, rotarán al este y noreste, manteniéndose en valores cercanos a los 50 km/h.

El lunes continuará con tormentas fuertes durante la mañana y vientos del norte, que podrían alcanzar 60 km/h. Las temperaturas estarán entre 14 y 18 grados, con una leve mejoría hacia la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población tomar recaudos ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días y estar atentos a los avisos del SMN.