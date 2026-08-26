¿Se viene Santa Rosa? Anticipan lluvias y tormentas en la Provincia de Buenos Aires

A pocos días de finalizar agosto, todas las miradas vuelven a posarse sobre uno de los fenómenos meteorológicos más tradicionales y conocidos de esta época del año: la Tormenta de Santa Rosa. Y en este 2026, las condiciones de inestabilidad podrían presentarse antes del 30 de agosto, con lluvias y tormentas en distintos sectores de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos analizados durante este miércoles 26 de agosto, el avance de un frente frío comenzará a modificar las condiciones del tiempo y el jueves 27 aparece como una de las jornadas con mayores probabilidades de precipitaciones en el centro del país y Buenos Aires.

¿Se adelanta Santa Rosa?

La tradición popular vincula la denominada Tormenta de Santa Rosa con el 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, meteorológicamente no existe una fecha exacta para su ocurrencia y habitualmente se consideran los episodios de tormentas registrados durante los días próximos a esa jornada.

Este año, justamente, las primeras condiciones de inestabilidad aparecen dentro de esa denominada “ventana de Santa Rosa”. El ingreso de un frente frío favorecerá el desarrollo de lluvias, chaparrones y eventualmente tormentas aisladas, aunque su intensidad y distribución no serán necesariamente uniformes en toda la Provincia.

Los pronósticos ubican al jueves 27 de agosto como una jornada particularmente inestable, con precipitaciones que podrían comenzar durante la madrugada y extenderse durante parte del día en sectores bonaerenses.

Un fenómeno que anuncia que la primavera está cada vez más cerca

Más allá de la leyenda, la aparición de tormentas hacia finales de agosto tiene una explicación meteorológica.

Durante buena parte del invierno predominan masas de aire frío y relativamente seco, pero cuando agosto comienza a despedirse, el aire más cálido y húmedo proveniente del norte empieza a ganar terreno.

Al mismo tiempo, todavía continúan avanzando frentes fríos sobre la región central del país. El encuentro entre esas masas de aire con características diferentes puede generar la inestabilidad necesaria para el desarrollo de tormentas.

Por eso, la denominada Santa Rosa está estrechamente relacionada con esta etapa de transición entre el invierno y la primavera, que llegará oficialmente dentro de menos de un mes.

¿Siempre hay una gran tormenta el 30 de agosto?

No. Y este es uno de los aspectos importantes para diferenciar la tradición de la meteorología.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha explicado que la Tormenta de Santa Rosa no constituye un fenómeno meteorológico extraordinario ni existe evidencia de que necesariamente sea más intensa que cualquier otra tormenta del año.

Lo que ocurre es que, climatológicamente, hacia finales de agosto comienzan a generarse condiciones atmosféricas más favorables para el regreso de las tormentas después de los meses más fríos.

Incluso puede suceder que las lluvias lleguen algunos días antes o después del 30 de agosto, o que determinado año no se registre ningún episodio significativo.

Atención al pronóstico durante los próximos días

Para la Provincia de Buenos Aires, el escenario deberá seguirse especialmente durante las próximas horas debido al avance del frente que traerá nuevamente inestabilidad.

Tras su paso, las condiciones podrían presentar una mejora transitoria, aunque los especialistas mantienen la atención sobre la evolución de nuevos sistemas hacia el cierre de agosto. Algunos modelos meteorológicos muestran incluso la posibilidad de un segundo frente desarrollándose hacia el domingo 30, aunque todavía resulta necesario esperar nuevas actualizaciones para determinar su recorrido e impacto.

De esta manera, mientras agosto comienza a despedirse y la primavera está cada vez más cerca, la tradicional Tormenta de Santa Rosa vuelve a ocupar un lugar central en la agenda meteorológica.

Este 2026 podría presentarse anticipadamente, aunque habrá que observar la evolución de los pronósticos para determinar finalmente qué intensidad tendrán las lluvias y qué sectores de la Provincia de Buenos Aires serán los más afectados.