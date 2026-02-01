River juega hoy vs Rosario Central: Hora, canal de TV y cómo ver EN VIVO

River Plate visita esta noche a Rosario Central en el Gigante de Arroyito con el objetivo de mantener su puntaje ideal en el Torneo Apertura 2026. Tras un arranque perfecto con victorias ante Barracas Central y Gimnasia, el equipo de Marcelo Gallardo enfrenta su primera gran prueba de fuego como visitante. A continuación, toda la información necesaria para no perderse ni un minuto del encuentro: horario, canales de transmisión y las probables formaciones.

¿A qué hora juega River hoy?

El partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga Profesional se disputará este domingo 1 de febrero de 2026. El pitazo inicial está programado para las 21:30 horas (Argentina). El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.

Dónde ver River vs Rosario Central en vivo por TV

La transmisión oficial del partido estará a cargo de la señal TNT Sports. Para acceder al contenido, es necesario tener contratado el Pack Fútbol a través de su cableoperador. No se transmitirá por televisión abierta.

  • Canal: TNT Sports
  • Inicio de transmisión: Se espera la previa desde las 21:00 hs.

Cómo ver el partido de River online

Quienes prefieran seguir el encuentro a través de dispositivos móviles, tablets o computadoras, pueden hacerlo mediante las plataformas de streaming de los cableoperadores, siempre que cuenten con la suscripción al pack fútbol activa:

  • Flow: Disponible para clientes de Personal Flow.
  • Telecentro Play: Para usuarios de Telecentro.
  • DGO: La plataforma de DirecTV.

Probables formaciones

Marcelo Gallardo deberá realizar variantes obligadas, ya que no podrá contar con Matías Viña (expulsado la fecha pasada) ni con Franco Armani, quien continúa recuperándose. Santiago Beltrán se mantendrá en el arco.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Anibal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Historial y contexto del partido

El “Millonario” llega puntero de la Zona B con 6 unidades, mientras que el “Canalla” busca hacerse fuerte de local tras su victoria ante Racing en Avellaneda y acumula 3 puntos en el torneo. El duelo en Rosario promete ser uno de los más atractivos de la fecha, enfrentando a dos equipos con propuestas ofensivas y figuras de jerarquía internacional.

