Rige alerta amarillo por tormentas y vientos fuertes en gran parte de la Provincia de Buenos Aires

La ciclogénesis atravesó gran parte de la Provincia de Buenos Aires, con fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que motivó la emisión de un Alerta Naranja y Amarillo por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, las condiciones de inestabilidad se mantendrán algunas horas más, aunque se espera una mejora hacia la tarde, con cielo despejado y vientos intensos. Las temperaturas estarán entre los 12° y 16°.

Para hoy rige Alerta Amarillo por lluvias sobre franja este bonaerense y vientos intensos del sudoeste desde el mediodía en gran parte de la provincia, con ráfagas intensas sobre la costa Sur-Sudeste de PBA.

Pronóstico para los próximos días en la Provincia

Jueves:

Madrugada con cielo despejado , luego algo nublado hacia la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y noche.

Temperaturas: mínima de 5° y máxima de 17° .

Jornada con nubosidad en aumento: cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y noche.

Temperaturas: entre 8° y 16° .

Arranca con cielo despejado y buen tiempo, aunque con algo de nubosidad hacia la tarde y noche.

Temperaturas: mínima de 3° , máxima de 13° .

Jornada a pleno sol en toda la provincia, con ambiente fresco.

Temperaturas: mínima de 5°, máxima de 15°.

El SMN recomienda seguir atentos a las actualizaciones de los alertas meteorológicos, sobre todo en el interior bonaerense, donde se prevén ráfagas fuertes durante las próximas horas.