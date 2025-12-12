Reforma Laboral 2025: Qué cambia en indemnizaciones, periodo de prueba y jornada laboral en Argentina

En diciembre de 2025, el gobierno de Javier Milei oficializó y envió al Congreso un nuevo y profundo proyecto de reforma laboral que busca transformar la Ley de Contrato de Trabajo. Esta iniciativa, que profundiza los cambios introducidos inicialmente por la Ley Bases, introduce modificaciones clave en la vida diaria de trabajadores y empresas.

A continuación, analizamos punto por punto cómo te afecta la nueva normativa, desde el nuevo fondo de cese laboral hasta la flexibilización de la jornada de trabajo.

Cambios en las indemnizaciones: El Fondo de Cese Laboral

Uno de los puntos más consultados es el fin de la indemnización tradicional por antigüedad. La reforma propone un sistema optativo conocido como Fondo de Cese Laboral, inspirado en el modelo de la construcción (“Mochila Argentina”).

Cómo funciona: El empleador realiza un aporte mensual obligatorio (el proyecto sugiere un 3% sobre la remuneración) a una cuenta bancaria individual o fondo de inversión a nombre del trabajador.

El empleador realiza un aporte mensual obligatorio (el proyecto sugiere un 3% sobre la remuneración) a una cuenta bancaria individual o fondo de inversión a nombre del trabajador. El despido: Si la relación laboral termina (por despido o renuncia), el trabajador retira el dinero acumulado en esa cuenta. Esto reemplaza a la indemnización de un mes de sueldo por año trabajado.

Si la relación laboral termina (por despido o renuncia), el trabajador retira el dinero acumulado en esa cuenta. Esto reemplaza a la indemnización de un mes de sueldo por año trabajado. ¿Es obligatorio? No necesariamente. Su implementación debe ser acordada previamente entre el sindicato y las cámaras empresariales de cada sector en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Ampliación del Periodo de Prueba

La nueva ley extiende significativamente el tiempo durante el cual un empleado puede ser despedido sin derecho a indemnización. Los nuevos plazos vigentes buscan incentivar la contratación formal:

Regla general: El periodo de prueba pasa a ser de 6 meses (antes era de 3 meses).

El periodo de prueba pasa a ser de (antes era de 3 meses). PyMES (6 a 100 empleados): Se puede extender hasta 8 meses .

Se puede extender hasta . Microempresas (hasta 5 empleados): El periodo de prueba puede durar hasta 1 año.

Durante este lapso, el trabajador tiene derechos de seguridad social y obra social, pero cualquiera de las partes puede finalizar el vínculo sin costo indemnizatorio.

Banco de Horas y Jornada Laboral Flexible

Se introduce la figura del “Banco de Horas” para reemplazar el pago de horas extras tradicionales, permitiendo una jornada laboral más dinámica.

Promedio de horas: Las empresas podrán compensar el exceso de horas trabajadas un día con una reducción de jornada en días posteriores.

Las empresas podrán compensar el exceso de horas trabajadas un día con una reducción de jornada en días posteriores. Límites: Se permite trabajar hasta 12 horas diarias sin cobro de horas extras, siempre que el promedio semanal respete el límite legal (48 horas) y se garantice el descanso de 12 horas entre jornadas.

Se permite trabajar hasta 12 horas diarias sin cobro de horas extras, siempre que el promedio semanal respete el límite legal (48 horas) y se garantice el descanso de 12 horas entre jornadas. Objetivo: Adaptar el trabajo a picos de producción o demanda estacional sin aumentar los costos laborales para el empleador.

Vacaciones: Fraccionamiento y Fechas

La flexibilidad también llega al descanso anual. La reforma permite cambios importantes en cómo te tomas tus vacaciones:

Fraccionamiento: Ahora es posible dividir las vacaciones en períodos más cortos, con un mínimo de 7 días corridos .

Ahora es posible dividir las vacaciones en períodos más cortos, con un mínimo de . Época de otorgamiento: Se permite pactar el goce de vacaciones fuera de la temporada estival (octubre-abril). Sin embargo, la ley mantiene que el trabajador debe tener vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.

Blanqueo Laboral y Regularización

Para combatir el empleo no registrado (“trabajo en negro”), se lanza un agresivo plan de regularización con beneficios para empleadores que pongan en regla a sus trabajadores:

Condonación de deudas: Se perdonan multas y sanciones por falta de aportes anteriores.

Se perdonan multas y sanciones por falta de aportes anteriores. Reconocimiento de antigüedad: Los trabajadores regularizados podrán tener reconocidos hasta 5 años de aportes previsionales sobre un sueldo básico, aunque este punto puede variar según la reglamentación final.

Los trabajadores regularizados podrán tener reconocidos hasta 5 años de aportes previsionales sobre un sueldo básico, aunque este punto puede variar según la reglamentación final. Baja del registro de infractores: Las empresas que blanqueen son eliminadas del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Trabajadores Independientes y Colaboradores

Se crea una figura especial para pequeños emprendimientos. Un trabajador independiente (monotributista) podrá contar con hasta tres “colaboradores” independientes para llevar adelante un proyecto productivo.

Esta relación no se considerará relación de dependencia. Es decir, no hay sueldo, aguinaldo ni vacaciones pagas bajo la Ley de Contrato de Trabajo, sino un vínculo autónomo entre privados. Ambos deben estar inscriptos en el régimen simplificado y realizar sus propios aportes.

¿Cuándo entra en vigencia la reforma?

Si bien el DNU 70/2023 y la Ley Bases adelantaron varios de estos puntos, el nuevo paquete enviado al Congreso en diciembre de 2025 busca consolidar y reglamentar los detalles finos (especialmente el Fondo de Cese y el Banco de Horas). Las empresas ya pueden aplicar las extensiones del periodo de prueba para nuevas contrataciones, mientras que los cambios en convenios colectivos dependerán de las negociaciones paritarias en curso.

