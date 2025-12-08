Reforma Laboral en Argentina: Qué cambia en diciembre 2025 y cómo te afecta

Diciembre llegó con novedades fuertes para el mundo del trabajo. Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con la implementación plena de la “Ley Bases” aprobada meses atrás, un nuevo borrador de reforma laboral comenzó a circular en el Congreso esta semana, sumando capítulos clave para empleadas domésticas, trabajadores de apps y nuevas reglas para el período de prueba.

Si sos empleado, tenés una pyme o estás buscando trabajo, esto es lo que necesitás saber hoy para no quedarte afuera.

1. Período de prueba: Más largo, pero con límites

Uno de los cambios que ya está vigente —y que genera muchas dudas— es la extensión del período de prueba. Antes era de 3 meses, pero ahora la regla general se estiró a 6 meses.

Sin embargo, el nuevo borrador de diciembre 2025 introduce una “letra chica” fundamental para evitar avivadas:

Regla general: 6 meses de prueba.

6 meses de prueba. Pymes (6 a 100 empleados): Pueden extenderlo hasta 8 meses .

Pueden extenderlo hasta . Microempresas (hasta 5 empleados): Pueden extenderlo hasta 1 año .

Pueden extenderlo hasta . El freno: El nuevo proyecto aclara que el empleador no podrá contratar a la misma persona más de una vez usando el período de prueba. Si te vuelven a llamar, ya quedás efectivo.

2. Fondo de Cese Laboral: ¿Chau indemnización?

Es la pregunta del millón. El sistema de “mochila austríaca” o Fondo de Cese Laboral ya es una opción legal, pero ojo: no es obligatorio ni automático para todos.

Para que tu indemnización se reemplace por este fondo, tienen que pasar dos cosas:

El sindicato de tu actividad y las cámaras empresarias deben firmarlo en el Convenio Colectivo. En algunos casos, vos como trabajador tenés que dar tu conformidad.

¿Cómo funciona?

En lugar de que la empresa te pague todo junto cuando te despide, el empleador deposita todos los meses un porcentaje de tu sueldo (alrededor del 8%) en una cuenta bancaria especial. Si te vas o te echan, te llevás esa plata acumulada más intereses. El Banco Central ya reglamentó estas cuentas especiales.

3. Empleadas Domésticas: Nuevos derechos en la mira

El borrador de diciembre pone el foco en el personal de casas particulares, un sector que a veces queda relegado. Las nuevas propuestas buscan formalizar y ordenar la relación laboral:

Jornada laboral: Se fijaría un máximo de 8 horas diarias o 48 semanales.

Se fijaría un máximo de 8 horas diarias o 48 semanales. Ropa de trabajo: El empleador podría pagar una suma “no remunerativa” en lugar de dar la ropa física.

El empleador podría pagar una suma “no remunerativa” en lugar de dar la ropa física. Comidas: Se establece la obligación de asegurar una alimentación adecuada según la jornada (desayuno, almuerzo, etc.).

Se establece la obligación de asegurar una alimentación adecuada según la jornada (desayuno, almuerzo, etc.). Digitalización: Los recibos de sueldo deberán ser electrónicos y generados por el sistema de ARCA (ex AFIP), para que quede todo registrado.

4. Apps de Delivery: Un marco legal propio

Hasta ahora, los repartidores de aplicaciones estaban en un limbo legal. La reforma busca crear una figura específica que reconozca la independencia del repartidor (es decir, no serían empleados en relación de dependencia tradicional), pero con reglas claras:

Se blanquea la relación como “colaborador independiente”.

Las plataformas deberán garantizar ciertos seguros y protecciones básicas.

Se busca evitar juicios por “relación laboral encubierta”.

5. Blanqueo Laboral: La oportunidad para regularizar

El gobierno sigue empujando el “blanqueo” para combatir el trabajo en negro, que en Argentina supera el 40%. Si tu empleador te tiene “en negro” o te registró hace poco con una fecha falsa, este es el momento donde podría regularizarte.

Los beneficios que se debaten para las empresas que blanqueen incluyen:

Condonación de deuda: Perdonar hasta el 70-90% de las multas y deudas por aportes no pagos.

Perdonar hasta el 70-90% de las multas y deudas por aportes no pagos. Baja del REPSAL: Salir de la lista negra de empleadores sancionados.

Salir de la lista negra de empleadores sancionados. Sin juicio penal: Se extinguen las acciones penales por evasión.

Resumen: ¿Qué está vigente y qué falta?

Tema Estado Actual Período de Prueba Vigente (6 a 12 meses según tamaño empresa). Fondo de Cese Vigente pero opcional (requiere acuerdo sindicato-empresa). Despido con causa Vigente (se ampliaron las causas justas, como bloqueos). Reglas Apps y Domésticas En debate (Borrador diciembre 2025). Banco de Horas En debate (Posibilidad de canjear horas extra por francos).

Para conocer los textos oficiales y seguir el estado de los proyectos, podés consultar la sección de novedades legislativas en el sitio de Boletín Oficial de la República Argentina o las noticias del Ministerio de Capital Humano.