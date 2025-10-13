¿Quién ganó La Voz Argentina 2025? El resultado del reality de Telefe

La pregunta que desvela a miles de fanáticos del reality de canto más popular del país finalmente está por ser respondida. La quinta temporada de La Voz Argentina está en su gran final, y la definición del ganador se lleva a cabo en dos emisiones especiales.

Al momento de esta publicación (lunes 13 de octubre de 2025), el nombre del campeón aún no está confirmado. La votación del público se mantiene abierta y el resultado final se revelará en la gala decisiva.

La definición: ¿Cuándo se sabe quién ganó?

Después de meses de emocionantes Audiciones a Ciegas, Batallas, Knockouts y Playoffs, la competencia llega a su punto cúlmine.

La Gran Final de La Voz Argentina 2025 se emite en dos partes:

Domingo 12 de octubre: Primera parte de la final con las últimas presentaciones.

Primera parte de la final con las últimas presentaciones. Lunes 13 de octubre (HOY): Gala de la coronación y anuncio del ganador.

Durante estas emisiones, el público es el único que tiene el poder de decisión, votando a su participante favorito a través de mensaje de texto o la web oficial. La persona que obtenga la mayor cantidad de votos será el flamante campeón.

Los cuatro finalistas que compiten por el título

Cuatro talentos indiscutibles llegaron a la última instancia, representando a sus coaches Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo Miranda!.

Acá te mostramos quiénes son y a qué equipo pertenecen:

Finalista Equipo (Coach) Edad Procedencia Milagros Amud Soledad 19 años San Miguel, Provincia de Buenos Aires Alan Lez Lali 29 años San Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires Nicolás Behringer Luck Ra 28 años Buenos Aires Eugenia Rodríguez Miranda! 27 años Tucumán

Cada uno de ellos demostró un talento único y una gran evolución a lo largo del certamen, conducido esta temporada por Nicolás Occhiato.

¿Quién es el gran favorito para ganar La Voz Argentina 2025?

Aunque la votación es soberana y el resultado puede sorprender, los rumores y encuestas extraoficiales de las redes sociales apuntan a un fuerte favorito.

Nicolás Behringer (Team Luck Ra) se posiciona como el concursante con mayor apoyo popular, destacándose por su historia de vida y su conexión emocional con el público. Muchos analistas periodísticos y seguidores lo ven como el gran candidato a levantar el trofeo.

No obstante, Milagros Amud (Team Soledad), la tanguera más joven del certamen, también cuenta con una base de fanáticos muy sólida, siendo la primera finalista mujer del equipo de La Sole en la historia del programa.

El premio millonario que se lleva el campeón

El ganador no solo obtiene el reconocimiento como La Voz Argentina 2025, sino que se lleva un impresionante paquete de premios que impulsa su carrera musical.

El premio de esta quinta temporada incluye:

$70.000.000 (Setenta millones de pesos argentinos) .

. Un contrato discográfico con el sello Universal Music .

. Un automóvil Volkswagen Tera 0 km.

Además, el resto de los finalistas también reciben importantes sumas de dinero por haber llegado a esta instancia: el segundo puesto se lleva $30 millones, el tercero $15 millones y el cuarto $5 millones.

Podés ver la definición esta noche por la pantalla de Telefe para saber quién se corona como el nuevo campeón.