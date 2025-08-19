banner ad

¿Qué distritos están en Alerta Naranja por tormentas muy fuertes?

Francisco Díaz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a Naranja el nivel de alerta por tormentas muy fuertes para este martes 19 de agosto en una amplia franja de la Provincia de Buenos Aires. La medida alcanza a varios distritos del noreste y centro bonaerense, donde se esperan precipitaciones intensas con acumulados que rondarán entre 70 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

mapa alertas (1)

Distritos alcanzados por alerta NARANJA

AMBA y entorno inmediato:
Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Punta Indio.

Alerta naranja en Provincia de Buenos Aires: Qué zonas afectará
Mirá también:

Alerta naranja en Provincia de Buenos Aires: Qué zonas afectará

Norte y noreste bonaerense:
Zárate, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján, Mercedes, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás.

Centro-norte / corredor del río y zona agrícola núcleo:
Salto, Rojas, Colón, Pergamino, Junín, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Alberti, Bragado, Navarro, Roque Pérez, Lobos.

Costa Atlántica norte y centro-este:
Chascomús, Lezama, Castelli, Pila, Tordillo, Dolores, General Guido, Maipú, General Madariaga, Partido de La Costa, General Lavalle, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredon (Mar del Plata) San Miguel del Monte, General Belgrano, Las Flores, Rauch, Ayacucho, Tandil, Balcarce, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Benito Juárez, Laprida, General La Madrid, Olavarría, Azul, Tapalqué, 25 de Mayo, General Alvear.

Interpretación del nivel Naranja: fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, con capacidad de causar anegamientos, crecidas rápidas de arroyos y desbordes en zonas bajas, interrupciones de servicios y complicaciones en la movilidad urbana y rutas.

Dos momentos de mayor riesgo por la ciclogénesis

Martes por la tarde: antes del pasaje del centro del ciclón. Se esperan los núcleos de lluvia más intensos, con ráfagas fuertes del E/SE —más intensas sobre el AMBA y la costa—, actividad eléctrica frecuente y probables chaparrones con granizo pequeño. Riesgo de anegamientos rápidos en áreas urbanas y bajíos costeros, y crecida del Río de la Plata con persistente viento del este.

  • Miércoles por la tarde: tras el pasaje del sistema, rotación del viento al SO/S con ráfagas fuertes, mejorando la visibilidad pero manteniendo inestabilidad residual. El arrastre de bandas posfrontales puede dejar últimos chaparrones y sostener el drenaje lento en cuencas menores; atención en rutas abiertas al viento.

Recomendaciones clave

  1. Evitá circular por calles anegadas o con agua en movimiento; no cruces puentes/zonas bajas si el nivel sube.
  2. Desconectá la energía si el agua ingresa a tu vivienda; retirá objetos sueltos que puedan volarse.
  3. No te refugies bajo árboles ni postes durante tormentas eléctricas.
  4. Revisá y limpiá canaletas y desagües; asegurá techos livianos, carteles y chapas.
  5. En la costa y riberas: alejate de playas, muelles y defensas costeras ante ráfagas y crecidas.
  6. Conducí con extrema precaución: aumentá distancia de frenado; evitá rutas con visibilidad reducida o calzada con agua.
  7. Tené a mano un kit básico: linterna, batería externa, documentación y medicamentos de uso crónico.
  8. Mantenete informado con partes oficiales del SMN, Defensa Civil y tu municipio.

Cuánto es la multa por no tener VTV en Provincia y CABA: precio actualizado 2025
Mirá también:

Cuánto es la multa por no tener VTV en Provincia y CABA: precio actualizado 2025
ETIQUETAS
Compartir este artículo
argentina dolar
¿Hay riesgo de corralito en Argentina en 2025?
Sociedad
frio de agosto
Semana con contrastes climáticos: Inestabilidad, fuertes tormentas y un respiro primaveral
Provincia
famosos candidatos
Elecciones 2025: quiénes son los famosos que serán candidatos
Nacionales
feriados noviemvre
Mirando el almanaque: ¿cuánto falta para el próximo fin de semana largo?
Nacionales
choque 29
Fatal accidente en Ruta 29: Un muerto tras fuerte choque entre Ranchos y Gral Belgrano
General Belgrano
torta monte
San Miguel del Monte marca un nuevo récord: la torta más larga de la Cuenca del Salado
Monte
TORMENTA
Se viene el temporal: Conocé qué distritos quedarán bajo la furia de la ciclogénesis
Sociedad

Más leídas