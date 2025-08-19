¿Qué distritos están en Alerta Naranja por tormentas muy fuertes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a Naranja el nivel de alerta por tormentas muy fuertes para este martes 19 de agosto en una amplia franja de la Provincia de Buenos Aires. La medida alcanza a varios distritos del noreste y centro bonaerense, donde se esperan precipitaciones intensas con acumulados que rondarán entre 70 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Distritos alcanzados por alerta NARANJA

AMBA y entorno inmediato:

Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Punta Indio.

Norte y noreste bonaerense:

Zárate, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján, Mercedes, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás.

Centro-norte / corredor del río y zona agrícola núcleo:

Salto, Rojas, Colón, Pergamino, Junín, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Alberti, Bragado, Navarro, Roque Pérez, Lobos.

Costa Atlántica norte y centro-este:

Chascomús, Lezama, Castelli, Pila, Tordillo, Dolores, General Guido, Maipú, General Madariaga, Partido de La Costa, General Lavalle, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredon (Mar del Plata) San Miguel del Monte, General Belgrano, Las Flores, Rauch, Ayacucho, Tandil, Balcarce, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Benito Juárez, Laprida, General La Madrid, Olavarría, Azul, Tapalqué, 25 de Mayo, General Alvear.

Interpretación del nivel Naranja: fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, con capacidad de causar anegamientos, crecidas rápidas de arroyos y desbordes en zonas bajas, interrupciones de servicios y complicaciones en la movilidad urbana y rutas.

Dos momentos de mayor riesgo por la ciclogénesis

Martes por la tarde: antes del pasaje del centro del ciclón. Se esperan los núcleos de lluvia más intensos, con ráfagas fuertes del E/SE —más intensas sobre el AMBA y la costa—, actividad eléctrica frecuente y probables chaparrones con granizo pequeño. Riesgo de anegamientos rápidos en áreas urbanas y bajíos costeros, y crecida del Río de la Plata con persistente viento del este.

Miércoles por la tarde: tras el pasaje del sistema, rotación del viento al SO/S con ráfagas fuertes, mejorando la visibilidad pero manteniendo inestabilidad residual. El arrastre de bandas posfrontales puede dejar últimos chaparrones y sostener el drenaje lento en cuencas menores; atención en rutas abiertas al viento.

Recomendaciones clave