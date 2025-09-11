Primavera en puerta: La Provincia de Buenos Aires disfruta de jornadas agradables

La provincia de Buenos Aires comienza a dejar atrás el frío invernal, y el cambio de estación ya se percibe en las calles, parques y plazas. Aunque las mañanas aún se presentan frescas, las tardes soleadas y templadas invitan a los bonaerenses a salir a caminar, andar en bicicleta o compartir unos mates bajo el sol.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables durante los próximos días, consolidando una semana de clima templado. Para este jueves, se espera cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 10 °C de mínima y 23 °C de máxima, ideal para disfrutar al aire libre.

El viernes continuará con cielo entre parcial y algo nublado, y marcas térmicas que irán de 10 °C a 19 °C. Sin lluvias a la vista, el fin de semana mantendrá el tono primaveral: el sábado se prevé con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 9 °C y 19 °C, mientras que el domingo tendrá similares condiciones, con mínima de 11 °C y máxima de 20 °C.

El SMN no anticipa precipitaciones hasta al menos el martes próximo, por lo que la provincia de Buenos Aires podrá disfrutar de jornadas tranquilas para actividades al aire libre.

☀️ Resumen del pronóstico para Buenos Aires

Con el frío en retirada y el sol ganando protagonismo, la provincia de Buenos Aires se prepara para recibir una primavera que promete tardes perfectas para disfrutar al aire libre.