Primavera en Provincia Buenos Aires: festivales, ferias y deportes invaden los municipios esta semana

La llegada de la primavera trae consigo una serie de festivales y actividades en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. Desde ferias culturales hasta competencias deportivas, los municipios se preparan para celebrar esta estación con una variada agenda de eventos.

Celebraciones Populares: Tradición y Diversión en Provincia de Buenos Aires

Entre las fiestas más destacadas se encuentra la 26° Fiesta Nacional del Ave Raza en Rauch, que se llevará a cabo del 7 al 14 de septiembre en diversos espacios de la ciudad. Este evento ofrecerá una exposición nacional de avicultura, shows en vivo de artistas como Luciano Pereyra, así como puestos de artesanías y parrillas.

Otra actividad relevante es la 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes, del 12 al 14 de septiembre. La festividad contará con música en vivo, oferta gastronómica y un espacio para los más pequeños.

Además, el 13 de septiembre se celebrará la 26° Fiesta del Chorizo Seco en Guaminí, donde se realizará una competencia de chorizos y talleres de folklore.

Este mes también incluirá la 3° Fiesta del Alcaucil Hornense en La Plata el 13 de septiembre, con cocina en vivo y degustaciones.

Cultura y Educación: Una Semana de Arte y Literatura

Los eventos culturales no se quedan atrás. Ayacucho será sede del 7° Festival Nacional Cine Rural, del 10 al 13 de septiembre, que presentará cortometrajes sobre temas rurales en diferentes sedes.

En Chacabuco, el 3° Festival del Libro y la Lectura se desarrollará del 12 al 14 de septiembre y tendrá entrada gratuita. Asimismo, en San Antonio de Areco, se celebrará el 1° Fiesta del Tejido Artesanal el mismo día, donde se fomentará la cultura local.

Eventos Deportivos: Competiciones para Todos

El ámbito deportivo también tendrá su protagonismo. En Guaminí, el 13 y 14 de septiembre, se llevará a cabo el Campeonato Aguas Frías en el Lago de Monte, que incluirá nados de distintas distancias y una charla sobre la hipotermia.

En Berisso, la 43° Carrera del Inmigrante se realizará el 14 de septiembre con distancias de 5k, 10k y 15k, comenzando a las 8 de la mañana. Similarmente, el Chascomús 21K se celebrará el mismo día a la misma hora, ofreciendo rutas de 21k, 10k y 5k.

Otras actividades sobresalientes se desarrollarán en localidades como Saavedra y Lobos, donde se programan visitas guiadas y circuitos turísticos.