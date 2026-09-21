Venta de alcohol en la provincia: presentan un proyecto para eliminar el límite horario comercial

Por Denisse Helman
Venta de alcohol en la provincia: presentan un proyecto para eliminar el límite horario comercial

Una nueva iniciativa parlamentaria busca cambiar de manera radical la regulación del consumo nocturno y comercial en la provincia de Buenos Aires. La propuesta apunta a eliminar la franja horaria que prohíbe la comercialización de bebidas alcohólicas a partir de determinada hora.

Fin del límite horario para la venta en comercios y locales

El proyecto presentado en la Legislatura bonaerense plantea derogar el artículo correspondiente de la Ley N° 11.825 para eliminar las restricciones actuales.

De aprobarse, cada establecimiento podrá comercializar bebidas alcohólicas durante todo el tiempo en que esté habilitado para funcionar.

Paritarias bonaerenses: provincia convocó a docentes y estatales y crece la expectativa por un nuevo aumento
Mirá también:

Paritarias bonaerenses: Provincia convocó a docentes y estatales y crece la expectativa por un nuevo aumento

Impacto en supermercados, bares y locales nocturnos

La medida impulsada por el diputado Fabián Luayza no fija un horario genérico, sino que se adapta al horario legal de cada rubro.

De esta forma, comercios de cercanía, supermercados, restaurantes y boliches bailables podrán expender productos sin la prohibición horaria adicional.

Controles que se mantienen: menores, vasos y agua gratuita

Pese a la flexibilización horaria, el texto ratifica que continuará prohibida la venta a menores de 18 años y el expendio de energizantes.

Confirmado por el gobierno: habrá un nuevo feriado nacional en noviembre por la visita del papa
Mirá también:

Confirmado por el Gobierno: habrá un nuevo feriado nacional en noviembre por la visita del Papa

Además, se fija un máximo de 350 mililitros por vaso y la obligación de garantizar provisión gratuita y suficiente de agua potable en los locales.

Tolerancia cero al volante y facultades de fiscalización

La iniciativa no modifica bajo ningún punto de vista el régimen normativo de seguridad vial vigente en las rutas y calles bonaerenses.

Feriado por la visita del papa: qué pasaría con escuelas, bancos, comercios y trabajadores
Mirá también:

Feriado por la visita del Papa: qué pasaría con escuelas, bancos, comercios y trabajadores

Se mantendrá de manera estricta la ley de Alcohol Cero al Volante, junto a las facultades del Estado para fiscalizar y sancionar irregularidades.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.657 - 22 de septiembre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.