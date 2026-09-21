Desde este lunes vuelve un reintegro de hasta $6.000 y hay compras que quedan afuera

Este lunes 21 de septiembre comienza una nueva semana para aprovechar uno de los beneficios más usados en comercios de cercanía de la Provincia de Buenos Aires. La promoción permite recuperar parte de lo gastado en compras cotidianas, aunque no todas las operaciones entran automáticamente.

El esquema ofrece un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope unificado de $6.000 por semana y por persona. Para llegar al máximo del reintegro se necesitan $30.000 en consumos alcanzados.

La clave está en mirar dos cosas antes de pagar: que el comercio esté adherido y que la modalidad elegida sea una de las habilitadas.

Cómo funciona el reintegro desde este lunes

La promoción corresponde a Cuenta DNI y está vigente durante septiembre de 2026 en comercios de barrio adheridos. El beneficio se aplica sobre compras realizadas con dinero en cuenta mediante Pagar QR, Link de pago, Clave DNI en terminales habilitadas o Cuenta DNI Comercios.

El tope de $6.000 es semanal y se calcula sobre el total de compras realizadas entre lunes y viernes en los locales participantes. El dinero se acredita dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la operación.

Qué compras quedan afuera

El Banco Provincia aclara que hay exclusiones. Entre ellas aparecen gastronomía y garrafas dentro de esta promoción específica, además de operaciones realizadas mediante QR de otras billeteras, tarjetas de crédito o débito tradicionales y transferencias.

Por eso, ver un código QR en el mostrador no garantiza por sí solo que corresponda el reintegro. Conviene verificar dentro de la aplicación o en el buscador oficial antes de concretar la compra.

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Cuánto hay que gastar para recuperar el máximo

Con un 20% de ahorro y un tope de $6.000, una compra acumulada de $30.000 durante la semana permite alcanzar el reintegro máximo. No hace falta realizar todo el gasto en una sola operación ni en un único comercio, siempre que los locales estén adheridos.

Quienes quieran confirmar dónde utilizarlo pueden consultar el buscador oficial de comercios de barrio de Banco Provincia.

El inicio de una nueva semana vuelve a poner este beneficio en primer plano, especialmente para compras de alimentos y productos de uso diario en negocios de cercanía.