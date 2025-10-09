Previa del finde largo: jueves con clima primaveral y mucho sol

El jueves previo al feriado del 12 de octubre, muchas de las principales rutas bonaerenses se esperan con un alto flujo de vehículos hacia los distintos destinos turísticos de la provincia, en el inicio de un fin de semana largo que promete ser muy transitado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primavera comienza a sentirse con fuerza en toda la región. Se pronostica para este jueves un cielo despejado durante la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 27 grados.

El pronóstico indica que el viernes continuará con buenas condiciones climáticas, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 13 y 29 grados, marcando el día más caluroso de la semana.

El sábado se espera con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, aumentando la nubosidad por la tarde y la noche, y temperaturas entre 15 y 28 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No obstante, el domingo se prevé un cambio en las condiciones, con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, pasando a chaparrones por la tarde y noche, acompañados de un descenso de las temperaturas que rondarán entre 15 y 19 grados.

En este contexto, se recomienda a quienes viajen durante el fin de semana largo consultar el estado de las rutas y el pronóstico actualizado, para garantizar traslados seguros y sin contratiempos.