Plan de viviendas Provincia de Buenos Aires 2026: inscripción, requisitos y programas vigentes

En un contexto donde el déficit habitacional sigue siendo una de las principales preocupaciones para las familias bonaerenses, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha ratificado para este 2026 la continuidad y ampliación del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat. Bajo la gestión del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, encabezado por Silvina Batakis, la estrategia para este año se centra en tres ejes: la construcción de nuevas unidades, la generación de suelo urbano y, fundamentalmente, los créditos accesibles para refacción y ampliación.

A continuación, analizamos en profundidad las líneas disponibles, los requisitos actualizados y el paso a paso para iniciar el trámite de inscripción.

Líneas de acción y programas disponibles en 2026

La oferta habitacional de la provincia no es monolítica; se divide en diferentes programas según la necesidad del solicitante (adquisición, construcción o mejora). Es crucial identificar cuál se ajusta a tu perfil antes de iniciar la gestión.

1. Programa Buenos Aires CREA

Esta sigue siendo la línea más masiva y dinámica. Destinada a quienes ya poseen una vivienda pero necesitan realizar mejoras, el programa Buenos Aires CREA ofrece créditos a tasa 0% (ajustables por coeficiente HogarBA, basado en salarios y no en inflación directa).

Refacciones Menores: Para arreglos urgentes (techos, filtraciones, pintura).

Para arreglos urgentes (techos, filtraciones, pintura). Refacciones Mayores: Montos superiores destinados a cambios estructurales, baños o cocinas.

Montos superiores destinados a cambios estructurales, baños o cocinas. Ampliaciones: Línea específica para sumar metros cuadrados (habitaciones adicionales).

2. Viviendas del Instituto de la Vivienda (IVBA)

El IVBA continúa con la ejecución de proyectos en colaboración con municipios y cooperativas. A diferencia del CREA, estas viviendas se adjudican por sorteo o licitación pública en desarrollos urbanísticos específicos. El foco para 2026 está puesto en la terminación de obras paralizadas y nuevos complejos en el conurbano y ciudades del interior como Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil.

3. Lotes con Servicios

Reconociendo que el acceso al suelo es el primer paso, el plan provincial mantiene la generación de lotes urbanizados (con agua, luz y cloacas) a precios subsidiados, permitiendo a las familias construir posteriormente con recursos propios o créditos hipotecarios futuros.

Requisitos generales de inscripción

Si bien cada línea tiene sus particularidades, existen criterios transversales que el Ministerio de Hábitat exige para cualquier postulante en la Provincia de Buenos Aires. Para este ciclo 2026, los requisitos de base son:

DNI Argentino: Ser nativo o extranjero con residencia permanente.

Ser nativo o extranjero con residencia permanente. Residencia en PBA: Acreditar al menos 2 años de residencia comprobable en el partido donde se solicita la vivienda o el crédito.

Acreditar al menos comprobable en el partido donde se solicita la vivienda o el crédito. Edad: Tener entre 18 y 70 años al momento de la inscripción.

Tener entre 18 y 70 años al momento de la inscripción. Ingresos: Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar de entre 1 y 5 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) . Se admite la suma de ingresos de los convivientes.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar de entre . Se admite la suma de ingresos de los convivientes. Situación Patrimonial: Para vivienda nueva : No ser propietario ni copropietario de bienes inmuebles. Para Buenos Aires CREA : Ser propietario, inquilino o comodatario de la vivienda a refaccionar, y que esta sea la vivienda única y familiar.



Cómo anotarse: El Registro Único y Permanente

La gestión se ha digitalizado casi en su totalidad para evitar intermediarios y garantizar la transparencia. Ya no es necesario acudir a gestores; el trámite es personal y gratuito.

Registro Online: Debés ingresar al sitio web oficial del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia. Carga de Datos: Completar el formulario del Registro Único de Demanda Habitacional. Este paso es fundamental, ya que funciona como una declaración jurada. Validación de Identidad: Se requiere validación mediante Renaper o plataformas de identidad digital (como Mi PBA). Municipios: En el caso de los planes de vivienda “llave en mano”, muchos municipios administran sus propios registros locales que luego se cruzan con la base provincial. Se recomienda consultar en la Dirección de Vivienda de tu municipalidad si existe un registro paralelo obligatorio.

Sistema de cuotas y adjudicación

Uno de los puntos más consultados es el valor de las cuotas. La política habitacional bonaerense para 2026 mantiene el principio de que la cuota no puede superar el 20% o 25% de los ingresos del grupo familiar.

Tipo de Programa Ajuste de Cuota Plazo de Devolución Buenos Aires CREA Fórmula HogarBA (Variación Salarial) 3 a 6 años (con período de gracia) Vivienda Nueva (IVBA) Ajustable por CVS (Coeficiente de Variación Salarial) Hasta 30 años Lotes con Servicios Tasa fija o variable subsidiada Hasta 10 años

Es importante destacar que el sistema prioriza a grupos vulnerables, otorgando puntaje adicional a familias monoparentales, personas con discapacidad (con CUD vigente) y víctimas de violencia de género.

Documentación a presentar

Una vez preseleccionado o sorteado, deberás validar la información cargada digitalmente. Tené lista la siguiente documentación para agilizar el proceso: